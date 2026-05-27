Un hombre reveló su profundo malestar acerca de la contaminación sonora en Buenos Aires.

Fundación Ciudad presentó el informe “Percepción del Ruido en la Ciudad de Buenos Aires”, en el cuál se afirma que es mayoritaria la opinión de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad ruidosa.

En el informe, se registran entre los habitantes de la Ciudad altos niveles de percepción de ruido. Asimismo, 8 de cada 10 encuestados la perciben como ruidosa y 3 de cada 10 como totalmente ruidosa. A su vez, la opinión mayoritaria es que es un problema que no parece cesar.

En este contexto, durante un móvil en vivo de TN en Av. Pueyrredón y San Luis, el periodista Lucas Jerez entrevistó a un hombre que expresó su malestar ante esta problemática y protagonizó un momento incómodo al aire: “No soy vecino, pero acá la gente hace lo que se le canta las bolas. Sí puede coger en el auto, coge”. Luego de este testimonio, el movilero se retiró rápidamente sin palabras.

8 de cada 10 porteños se quejan de la contaminación sonora

Según un estudio de Fundación Ciudad, se identificó a las personas más afectadas por el ruido ambiental, a quienes apodaron como “los aturdidos”. Este grupo representa a 2 de cada 10 encuestados. Para ellos, la contaminación sonora es un problema tan importante como la inseguridad: afecta a 5 de cada 10 y genera un mayor nivel de consecuencias negativas.

Además, la mayoría considera que el Gobierno de la Ciudad es el principal responsable de reducir el ruido, el 60% lo menciona en primer lugar y el 81% entre las dos primeras opciones. Sin embargo, 8 de cada 10 personas creen que el problema del ruido no forma parte de la agenda política.

En este marco, las denuncias por ruidos molestos se incrementan año tras año. En el 2007 fueron 2.672 las denuncias ingresadas y en el 2021 fueron 19.332.