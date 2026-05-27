Sudáfrica convoca a dos jugadores sin experiencia internacional para su plantilla del Mundial

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol, ​​Danny Jordaan, junto a la plantilla durante el anuncio de la nómina para el Mundial.

Sudáfrica convocó ​el miércoles a los defensas Olwethu Makhanya y Bradley Cross, que aún no han debutado con la selección, para su plantilla definitiva ‌para el Mundial, mientras que ‌también nominó al mediapunta Themba Zwane, de 36 años.

Hubo pocas sorpresas por parte del seleccionador Hugo Broos, quien se mantuvo fiel en gran medida a los jugadores que lograron la primera clasificación de los "Bafana Bafana" para un Mundial en 16 años.

Sudáfrica se enfrentará a la coanfitriona México en el partido inaugural del torneo el 11 de junio, antes de que por ​el Grupo A ⁠juegue también contra la República Checa en Atlanta (18 de junio) y a ‌Corea del Sur en Monterrey (24 de junio).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El central Makhanya, ⁠de 22 años, juega en el Philadelphia ⁠Union de la Major League Soccer, mientras que Cross, de 25 años y que pasó por la cantera del Newcastle United, es lateral izquierdo del ⁠Kaizer Chiefs, equipo local de Soweto.

Ninguno de los dos había participado ​en la fase de clasificación, pero el deseo ‌de contar con más opciones defensivas motivó ‌su selección.

El lateral izquierdo titular, Aubrey Modiba, también ha sido convocado ⁠a pesar de perderse el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF del domingo con el Mamelodi Sundowns por una lesión en el tendón de la corva.

El delantero del ​Burnley Lyle ‌Foster liderará el ataque, y Broos considera que la experiencia y la astucia con el balón de Zwane son vitales para el equipo, en el que 19 de los 26 jugadores militan en la liga sudafricana.

El Mundial supone el último gran reto ⁠como seleccionador para el belga Broos, de 74 años, quien ya ha anunciado que pondrá fin a su carrera tras la fase final.

El exdefensor se retiró del fútbol internacional como jugador tras el Mundial de 1986, que también se celebró en México, donde ayudó a Bélgica a alcanzar el cuarto puesto.

"Sé que los jugadores que se han quedado fuera estarán muy decepcionados esta noche", dijo ‌Broos. "Hubo que tomar algunas decisiones muy difíciles. Espero haber elegido a los adecuados".

Sudáfrica ha participado en tres fases finales de la Copa Mundial desde su debut en 1998. Se clasificó de nuevo en 2002 y fue sede del torneo en 2010. En todas esas ocasiones quedó eliminada en la fase de ‌grupos.

A continuación, los nominados:

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, EEUU), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), ‌Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi ⁠Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, EEUU)

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden ​Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, Inglaterra), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)

Con información de Reuters