Un crimen sin explicación, un juez obsesionado y una pregunta imposible: El gesto final, de Agustín de Luca.

Un hombre arroja a una mujer a las vías del subte y admite su culpa sin problemas. Sin embargo, nunca admite la razón de por qué lo hizo. Esa actitud para muchos pasa desapercibida, pero a Andrés le despierta una obsesión. El único problema es que él es el juez encargado de llevar su caso en tribunales. Así arranca El Gesto Final, la última novela de Agustín de Luca publicada por La Crujía.

Con una escritura simple pero atrapante, el autor nos adentra en un mundo conocido para él, ya que es abogado, que transcurre entre tribunales; pero con una historia apasionante sobre la psiquis humana y hasta dónde nos pueden definir los traumas de la infancia. A diferencia de otros libros policiales, acá el protagonista no es ni el criminal ni la víctima, sino ese Juez que, cegado por su hambre de saber la verdad, pone todo en riesgo: su familia, su puesto de trabajo y hasta sus propios límites.

La lectura de El gesto final es voraz, nos podemos adentrar en sus páginas de un chapuzón y, cuando nos acordamos de salir a tomar aire, ya estamos en el fin de la historia. No hay forma de leerla y no caer atrapado entre sus redes, convertirse en un detective y recolectar pistas para generar nuestras propias teorías. Y aunque esto habla de un gran texto, también habla de un gran autor, porque por más le demos mil vueltas, no será tan fácil descubrir la verdad de este caso que mantiene en vilo al juez.

Con una trama ágil y absorbente, Agustín de Luca logra construir un policial que va más allá del suspenso tradicional. El gesto final no solo atrapa por el misterio que plantea, sino también por la incomodidad que deja una vez terminada la lectura: la sospecha de que hay preguntas sobre la naturaleza humana que, por más que insistamos, quizás nunca tengan una respuesta definitiva.

Sobre el autor

Agustín De Luca (Lomas de Zamora, 1989) es abogado penalista y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Coordinó talleres de escritura para Entrepalabras y para la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, entre otros. Es autor de El judicial (2020) y Los incidentes (2023). El gesto final es su primera novela publicada bajo este sello editorial.