La Inteligencia Artificial definitiva si cuidás tus datos: cómo usar la nueva app que no deja rastros

Fuente: MuyLinux.

Duck.ai permite a cualquier usuario realizar preguntas y mantener conversaciones con distintos modelos de IA sin necesidad de crear cuenta ni facilitar datos personales. La experiencia es completamente anónima: cuando un usuario inicia una conversación, su dirección IP real nunca es revelada a los proveedores externos. En su lugar, DuckDuckGo reemplaza la IP original por una propia que actúa de intermediario.

Cómo funciona la privacidad técnicamente

El mecanismo de anonimización es lo que diferencia a Duck.ai de ChatGPT, Gemini o Claude. Al usar Duck.ai, las consultas se anonimizan eliminando metadatos como direcciones IP y orígenes del servidor. A efectos prácticos, las preguntas parecen originarse en los propios servidores de DuckDuckGo, no desde tu dispositivo.

Las conversaciones no se guardan ni se usan para entrenar modelos. Los chats, tanto escritos como de voz, permanecen completamente privados y no contribuyen a la mejora de los algoritmos, diferenciándose de otras propuestas del mercado. El almacenamiento de chats recientes se hace exclusivamente en el dispositivo del usuario. Ni DuckDuckGo ni los proveedores de modelos externos guardan una copia en la nube.

Qué modelos incluye y cómo elegirlos

Duck.ai no tiene un único motor: permite elegir entre varios de los modelos más importantes del mercado. Está disponible acceso a GPT-4o mini, GPT-5 mini, Claude 3 Haiku y Claude Sonnet de Anthropic, Llama 3 de Meta y Mistral. Esta diversidad convierte a Duck.ai en una solución muy completa para quienes quieren aprovechar avances en IA sin renunciar a su privacidad.

Cada modelo tiene sus fortalezas. GPT-4o mini y Llama son más rápidos para respuestas cortas y código; Claude Sonnet es más preciso en análisis de textos largos y tareas de razonamiento; Mistral es una buena opción intermedia para usuarios que prefieren modelos europeos con menor dependencia de las grandes tecnológicas.

La función de chat de voz

En 2026 Duck.ai sumó chat de voz en tiempo real, también con anonimato garantizado. El nuevo chat de voz en tiempo real procesa el audio con modelos de OpenAI, generando respuestas habladas y en texto sin almacenar grabaciones. Las conversaciones de voz se eliminan al finalizar la sesión. En términos técnicos, el navegador conecta el micrófono del usuario con Whisper de OpenAI, que transcribe audio en tiempo real con alta precisión.

Cómo acceder

No hay que instalar nada especial. Entrá a duck.ai desde cualquier navegador, o simplemente buscá algo en duckduckgo.com y tocá el botón "Chat" que aparece en la parte superior. Elegí el modelo que querés usar y empezá. Si querés borrar el historial local, usá el botón Fire que aparece en la interfaz: elimina todos los chats guardados en el dispositivo de una sola vez.