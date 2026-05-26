Jubilado apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: "Tienen maldad en el corazón"

Un jubilado contó la difícil situación económica que atraviesa, como gran parte de los adultos mayores del país, reveló que no le alcanza para comer a pesar de tener dos trabajos y criticó al gobierno de Javier Milei al señalar que "tienen maldad en el corazón" por el continuo ajuste.

"Con la ley Bases no arruinaron. Yo dije que no votaran a este Gobierno, que este Gobierno tiene maldad en el corazón. No sirve para el país", consideró el jubilado en un móvil para Página 12.

Visiblemente conmovido por la situación, el hombre que tiene dos trabajos, expresó: "Estoy con bronca con este Gobierno, estoy comiendo mal". "Ya no va más con este tipo. No hay arreglo, este tipo quiere que seamos colonia y no hace falta ir a la facultad para darse cuenta", lamentó sobre Javier Milei.

Su testimonio se suma a la gran cantidad de relatos de jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima y a los que cada vez se le vuelve más dificil llegar a fin de mes. En mayo la jubilación mínima se encuentra en $463.174,10 en mayo del 2026.

¿Cuál va a ser la jubilación mínima en junio de 2026?

En junio la jubilación tendrá un aumento del 2, 58% y la mínima quedará en $403.318 brutos, pero frente a los descuentos correspondientes, el ingreso neto será de $391.218. Mientras que la jubilación máxima ascenderá a $2.713.948 brutos, y el monto en mano alcanzará los $2.563.211.

Además, el bono extraordinario mensual que otorga ANSES se mantendrá en $70.000 sin aumentos, ni descuentos. En detalle, el ingreso para jubilados y pensionados que cobran la mínima quedará conformado de la siguiente manera: