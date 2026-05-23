Cuál es la jubilación mínima y máxima en junio 2026 con los aumentos: los nuevos montos

Las jubilaciones y pensiones de la ANSES tendrán en junio un nuevo aumento de 2,58%, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC. Con esta actualización, el haber mínimo y el haber máximo del sistema previsional vuelven a modificarse, mientras que quienes cobran la mínima también recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
La actualización impacta sobre todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, PUAM, asignaciones familiares y AUH. Además, junio tendrá un ingreso adicional clave para millones de beneficiarios debido al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Cuánto pasa a cobrar un jubilado de ANSES en junio 2026
Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima quedará en junio en $403.318 brutos. Luego de los descuentos correspondientes, el ingreso neto será de $391.218. En paralelo, la jubilación máxima ascenderá a $2.713.948 brutos, mientras que el monto en mano alcanzará los $2.563.211.
Para quienes cobran el haber mínimo, además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 que ANSES viene pagando mensualmente y que no tiene descuentos.
De esta manera, el ingreso garantizado para jubilados de la mínima quedará conformado de la siguiente manera:
- Haber mínimo bruto: $403.318
- Bono extraordinario: $70.000
- Total bruto mensual: $473.318
- Total neto aproximado: $461.218
Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en junio
Por tratarse del sexto mes del año, en junio también se paga el medio aguinaldo, calculado sobre el haber actualizado.
En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el total a cobrar durante junio será:
- Total bruto con aguinaldo: $674.977
- Total neto aproximado: $656.828
Para quienes cobran la jubilación máxima, el ingreso total con aguinaldo alcanzará:
- Total bruto: $4.070.922
- Total neto aproximado: $3.844.816
Calendario de pagos de ANSES para junio 2026
ANSES confirmó que el cronograma de pagos de junio comenzará el lunes 8 de junio para jubilados con haberes mínimos y titulares de Pensiones No Contributivas.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio.
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio.
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio.
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: 8 de junio.
- DNI terminado en 1: 9 de junio.
- DNI terminado en 2: 10 de junio.
- DNI terminado en 3: 11 de junio.
- DNI terminado en 4: 12 de junio.
- DNI terminado en 5: 15 de junio.
- DNI terminado en 6: 16 de junio.
- DNI terminado en 7: 17 de junio.
- DNI terminado en 8: 18 de junio.
- DNI terminado en 9: 19 de junio.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.