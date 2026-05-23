Osvaldo, jubilado: "Cobro la mínima. Pinto para sobrevivir y mantener a mi perrita".

Rubén Osvaldo Alonso estudió Bellas Artes, nació en Mar del Plata y a sus 72 años atraviesa una difícil situación económica, como la gran mayoría de los jubilados del país. El arte, que durante toda su vida fue una pasión y una forma de expresión, hoy se convirtió en la herramienta que encontró para intentar llegar a fin de mes y mantener a Tita, su perrita.

En diálogo con el medio 0223, el hombre contó que actualmente cobra la jubilación mínima y explicó que lógicamente no le alcanza para afrontar los gastos del día a día. "365 mil y chirolas por mes, ya no me alcanza. Como salteado y tengo una perrita para mantener", expresó sobre su situación actual. Además, agregó: "En estos últimos tiempos trato de rebuscarme como puedo. Nunca creí que en mi propio país me iba a suceder esto".

Cobra la jubilación mínima y sobrevive gracias a sus pinturas

En medio de una situación de crisis profunda, Osvaldo encontró en la solidaridad de quienes lo rodean una ayuda para seguir adelante. Según relató, son sus amigos quienes muchas veces le acercan lienzos y materiales para que pueda continuar pintando y produciendo nuevas obras.

Osvaldo encontró en la pintura una manera de refugiarse y llegar a fin de mes.

A partir de esa realidad comenzó a pensar alternativas para generar ingresos. Fue entonces cuando decidió transformar aquello que lo acompañó durante toda su vida en una posibilidad para sostenerse económicamente. "Comencé a pensar opciones y se me ocurrió ofrecerlos en la vía pública, trasladarme en colectivo con cuadros pequeños hasta sitios concurridos", contó sobre la changa que realiza para obtener unos pesos extra y cubrir sus necesidades básicas.

Las pinturas de Osvaldo se pueden comprar al 223-5830659.

"A pesar de cobrar una miseria tengo todos mis impuestos al día, solo quiero que me permitan vender mis cuadros en la vía pública para poder paliar mis necesidades básicas de vida", manifestó al mismo medio. La situación de Osvaldo es solo una pequeña y cruda muestra de la realidad que enfrentan millones de jubilados en la Argentina de hoy. Hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y a duras penas les alcanza lo que cobran para llegar a mitad de mes.

Desde 0223 compartieron el número de contacto de Osvaldo (223-5830659) para quienes deseen comprar una de sus obras o colaborar de alguna manera. En tiempos como los que corren, construir comunidad se vuelve una tarea fundamental, así como recordar que nadie se salva solo.