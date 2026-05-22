FIFA sanciona a México con cierre parcial de estadio por polémico grito

La FIFA castigó el viernes a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con el cierre parcial de ‌las tribunas del estadio ‌Cuauhtémoc en un partido de preparación para el Mundial debido al grito que los aficionados locales expresaron en algunos encuentros de su selección, y que la FIFA considera homofóbico, discriminatorio y racista.

La afición mexicana grita "ehhhhh puto" cuando los porteros de las selecciones rivales despejan el balón durante los ​partidos que juega ⁠el "Tri", por lo que la FMF ha sido sancionada ‌en varias ocasiones debido al polémico grito.

"La ⁠Comisión Disciplinaria de FIFA notificó a ⁠la Federación Mexicana de Futbol la imposición de una sanción consistente en el cierre parcial de aforo del estadio Cuauhtémoc ⁠para el encuentro entre México y Ghana, a celebrarse ​este 22 de mayo, derivado del ‌grito discriminatorio registrado durante los partidos ‌de la selección de México ante Ecuador y Paraguay", ⁠informó el viernes la FMF.

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"En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y las autoridades ​operativas del ‌estadio", agregó.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- enfrentará el viernes por la noche a Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el centro de México, en uno de los tres partidos ⁠de preparación previos a la Copa del Mundo. Posteriormente, jugará el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el 4 de junio recibirá a Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

En la Copa del Mundo, que se jugará en ‌Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del ‌Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

"La Federación Mexicana de ‌Futbol reitera su ⁠compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado ​a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos", agregó el organismo.

Con información de Reuters