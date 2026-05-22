Chau a la mentira de las rayitas: por qué tu celular dice que tenés señal, pero Internet te va lentísimo

Un usuario puede tener cinco barras de cobertura y, aun así, sufrir lentitud al navegar.

Aunque el celular marque cobertura 5G al máximo, eso no garantiza que la velocidad de Internet sea realmente alta. Esa es la principal conclusión de un reciente análisis que explica por qué muchas veces el teléfono muestra todas las “rayitas” de señal, pero navegar, ver videos o descargar archivos sigue siendo lento. El problema no está necesariamente en el dispositivo, sino en cómo funciona la red móvil y en la forma en que los operadores muestran la cobertura.

La situación se volvió cada vez más común con el despliegue del 5G. En teoría, esta tecnología promete velocidades muy superiores al 4G, menor latencia y conexiones más estables. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios no perciben grandes diferencias. Incluso hay casos en los que el rendimiento se siente similar al de hace más de una década, especialmente en zonas saturadas o alejadas de las antenas.

Por qué las “rayitas” de señal pueden engañar

El indicador de cobertura del celular no mide directamente la velocidad de Internet. Lo que refleja es la intensidad de la señal que llega al dispositivo, pero no la capacidad real de la red para ofrecer un buen rendimiento.

Eso significa que un usuario puede tener cinco barras de cobertura y, aun así, sufrir lentitud al navegar. La explicación está en varios factores: saturación de antenas, distancia respecto al nodo de conexión, congestión de usuarios en una misma zona o limitaciones de la infraestructura del operador.

Además, no todo el 5G funciona igual. Hay diferentes tipos de despliegue y algunos operadores utilizan redes que comparten infraestructura con el 4G. En esos casos, el ícono “5G” aparece en pantalla, pero la mejora de velocidad puede ser mínima.

Otro detalle importante es que algunos fabricantes y operadoras modifican la representación visual de la cobertura. Android incluso contempla configuraciones que permiten “inflar” artificialmente las barras de señal para que el usuario perciba una mejor conexión, aunque el rendimiento real no acompañe.

Hay diferentes tipos de despliegue de señal de internet 5G.

El 5G todavía depende mucho de la ubicación

La experiencia con redes 5G varía enormemente según el lugar. En espacios abiertos y zonas urbanas densamente cubiertas, la velocidad puede ser muy alta. Pero dentro de edificios, en áreas alejadas o en momentos de alta demanda, el rendimiento suele degradarse rápidamente.

Por eso, tener un celular compatible con 5G no asegura automáticamente una mejor experiencia. La calidad final depende tanto del dispositivo como de la infraestructura de la operadora y de las condiciones de la red en cada momento.