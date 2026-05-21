Plan ideal para el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires: la feria gastronómica gratis con shows de folklore en vivo

Este fin de semana llega el 25 de mayo y para celebrar el Día de la Revolución, la Feria de Mataderos tendrá un cronograma especial. Desde comida típica hasta shows de folklore en vivo, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de las tradiciones patrias.

Música en vivo, folklore y comidas típicas: la Feria de Mataderos celebra el 25 de Mayo

Para celebrar el Día de la Revolución, la feria tendrá una edición especial el lunes 25 de mayo de 11 a 18 hs. Ubicada en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, contará con más de 300 puestos de gastronomía típica y artesanía regional.También se podrán realizar talleres gratuitos.

La Feria contará con shows en vivo de música y danzas folclóricas

Se trata de una oportunidad clave para que vecinos porteños prueben de empanadas, locro y pastelitos mientras disfrutan de una gran programación artística, ya que se presentarán en vivo:

Grupo de Danzas Folklóricas de la Feria 12.30 hs

Agrupación Jorge Cafrune 13 hs

Milo Marotti de 13.30 hs

Maggie Cullen a las 14 hs

Luciana Negro a las 15 hs

Raúl Palma y su Banda Salteña, a las 16 hs

India Mapu a las 17 hs

Los talleres y actividades son gratuitos, pero el evento se suspende en caso de lluvia.

Cómo llegar a la Feria de Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires

La feria se encuentra entre Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, se puede llegar muy fácil:

Colectivo : líneas 55, 63, 80, 92, 97, 103, 117, 126, 145, 155, 180, 185.

: líneas 55, 63, 80, 92, 97, 103, 117, 126, 145, 155, 180, 185. En auto, desde el centro: tomar Av. 9 de Julio hacia el sur, doblar en Av. Independencia y seguir por ella; cruzando Av. La Plata, cambia de nombre y pasa a ser Av. Alberdi. Continuar por Av. Alberdi hasta Av. Lisandro de la Torre y Tandil.

desde el centro: tomar Av. 9 de Julio hacia el sur, doblar en Av. Independencia y seguir por ella; cruzando Av. La Plata, cambia de nombre y pasa a ser Av. Alberdi. Continuar por Av. Alberdi hasta Av. Lisandro de la Torre y Tandil. También se puede llegar desde el centro, tomar Av. 9 de Julio hacia el sur, doblar por Av. Rivadavia hasta Av. La Plata. Doblar en Av. La Plata y seguir hasta Autopista 25 de Mayo. Tomar autopista hasta la bajada de calle Escalada, continuar hasta Av. Eva Perón y llegar hasta Av. Lisandro de la Torre hasta calle Garzón.