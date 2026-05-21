Descuento en gastronomía con Cuenta DNI: cómo obtener $8.000 de reintegro para salir a comer

Cuenta DNI.

Salir a comer dejó de ser una decisión espontánea para muchos hogares. La inflación y el aumento sostenido del costo de vida modificaron hábitos de consumo y obligaron a las familias a revisar desde las compras básicas hasta los gastos destinados al ocio. En ese escenario, los reintegros y las promociones de Cuenta DNI empezaron a ocupar un lugar central en la planificación de las salidas del fin de semana.

Cómo obtener el reintegro de $8.000 para gastronomía con Cuenta DNI

Durante los sábados y domingos de mayo de 2026, la aplicación ofrece un 25% de descuento en gastronomía con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. Para alcanzar el beneficio máximo, los bonaerenses deberán realizar consumos aproximados por $32.000 durante el período de vigencia.

El descuento aplica en comercios adheridos y los pagos deben realizarse mediante alguna de las modalidades habilitadas por la aplicación:

Pagar QR.

Link de pago.

Clave DNI.

Utilizando dinero disponible en cuenta.

El reintegro no se realiza de forma instantánea: el monto se acredita dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra.

Cuenta DNI.

Este beneficio de Cuenta DNI también alcanza a locales Full YPF

Uno de los puntos destacados de mayo es que la promoción también incluye las tiendas Full YPF, donde los bonaerenses pueden obtener el mismo 25% de descuento con un tope de $8.000 por semana. Existe, sin embargo, una aclaración importante: el beneficio solo aplica a productos y consumos dentro de los locales gastronómicos y no incluye la carga de combustibles.

Mayo presenta una particularidad adicional: al contar con cinco fines de semana, quienes organicen sus consumos podrían alcanzar un ahorro acumulado de hasta $40.000 mensuales en gastronomía y una cifra similar en locales Full adheridos.

Los otros descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes durante mayo

La estrategia de Cuenta DNI no se limita a las salidas de fin de semana. Durante el mes continúan otros beneficios que permiten ampliar el ahorro:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes.

20% de descuento de lunes a viernes. Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días.

40% de descuento todos los días. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados.

35% de descuento los sábados. Supermercados adheridos: promociones especiales del 20% y 25% en fechas seleccionadas.

promociones especiales del 20% y 25% en fechas seleccionadas. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos dentro de centros educativos.

40% de descuento en comercios adheridos dentro de centros educativos. Mayores de 60 años: 30% de ahorro de lunes a viernes en comercios que acepten QR de Cuenta DNI.

La suma de todas las promociones disponibles puede llevar el ahorro mensual a más de $160.000, siempre que el usuario distribuya de manera estratégica las compras y aproveche los distintos topes.