San Lorenzo rescató un punto clave en Brasil tras levantar un 0-2 ante Santos

San Lorenzo empató 2-2 con Santos en el estadio Urbano Caldeira por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez reaccionó a tiempo en el complemento para remontar una desventaja de dos goles, un resultado que le permite mantener el liderazgo de su zona de cara a la definición de la fase de grupos.

El local pegó desde el vestuario. Al minuto de juego, Gabriel Bontempo empujó la pelota por el segundo palo tras una transición rápida iniciada por Miguel Terceros y un centro de Gabriel Barbosa. Sobre el cierre de la primera mitad, en el primer minuto de adición, el propio Barbosa ejecutó un tiro libre raso de zurda junto al palo izquierdo para marcar el 2-0 parcial a favor del conjunto brasileño.

El desarrollo cambió en el segundo tiempo con la reacción del Ciclón. A los 27 minutos, el carrilero Mathías De Ritis descontó de cabeza tras un centro al área. La igualdad definitiva llegó a los 40 minutos de la etapa complementaria, cuando Rodrigo Auzmendi selló el empate con una definición de derecha ante la salida del arquero Gabriel Brazao, luego de una asistencia en profundidad de Facundo Gulli.

Con este resultado, San Lorenzo se mantiene en la cima del grupo con 7 unidades y continúa dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final. Santos quedó en la última posición con 4 puntos. En la próxima jornada, el conjunto de Boedo recibirá a Recoleta de Paraguay, mientras que la escuadra paulista se medirá ante Deportivo Cuenca de Ecuador.