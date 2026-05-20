Las bolsas europeas bajan mientras persiste la cautela en Oriente Medio

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas bajaban ligeramente el miércoles, en un momento en que los inversionistas se mantenían cautelosos ‌ante los temores ‌de inflación provocados por la guerra, que ejercieron presión sobre los bonos, mientras que los mercados seguían de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, hasta los 610,37 puntos, ​a las 0701 ⁠GMT. Otras bolsas regionales también registraban ‌descensos, con el DAX alemán y el ⁠CAC 40 francés cayendo un ⁠0,2% cada uno.

El presidente Donald Trump dijo el martes que la guerra terminaría "muy pronto", mientras que ⁠el vicepresidente J. D. Vance se ​mostró optimista sobre los avances ‌en las negociaciones con Teherán ‌para alcanzar un acuerdo que ponga fin ⁠a las hostilidades.

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El crudo Brent se situaba en torno a los 110 dólares el barril, en un momento en que ​que los ‌bonos seguían bajo presión, debido a que los mercados monetarios anticipan al menos dos subidas de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo antes ⁠de que termine el año.

Mientras tanto, la Unión Europea alcanzó un acuerdo provisional para eliminar los aranceles de importación sobre los productos estadounidenses, como parte de un acuerdo comercial con Washington del pasado mes de julio, y antes de ‌la fecha límite del 4 de julio fijada por Trump, en la que amenazó con subir los aranceles si el acuerdo no se aplicaba.

Euronext avanzaba un 4,3% tras publicar unos resultados ‌del primer trimestre por encima de las expectativas del mercado.

Marks & Spencer subía un 5% tras pronosticar un crecimiento ‌de los ⁠beneficios para el próximo año, después de que los beneficios anuales ​se redujeran debido a una interrupción provocada por un ciberataque.

Con información de Reuters