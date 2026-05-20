Hasta cuándo hay alerta por frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico el miércoles 20 de mayo

Sigue el frío en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico el miércoles 20 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 20 de mayo en Buenos Aires y alrededores. El miércoles continuará el frío y la ola polar, la temperatura se encontrará entre una mínima de 7°C y una máxima de 15°C, mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día.

Se adelanta el frío en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo extendido, según el SMN

El SMN también adelantó cómo estará el pronóstico del tiempo en los próximos días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los días que restan de la semana la temperatura continuará a la baja:

Jueves 21: el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura bajará notablemente al ubicarse entre los 6°C de mínima y 13°C de máxima.

el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y al ubicarse entre y 13°C de máxima. Viernes 22: la temperatura subirá levemente al empezar en una mínima de 7°C y elevarse hasta los 13°C , mientras que el cielo continuará con nubosidad parcial.

la temperatura subirá levemente al empezar en , mientras que el cielo continuará con nubosidad parcial. Sábado 23: el cielo estará algo nublado y la temperatura se elevará levemente al ubicarse entre una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.

Cómo es el otoño 2026 en Argentina: temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. Si bien la últimas semanas parecieron un adelanto del invierno, el organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

El otoño continúa con temperaturas más bajas, en un adelanto al invierno

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.