Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles 20 de mayo por la noche el tan esperado repechaje, donde dos exparticipantes del reality volvieron a la casa más famosa del país. Sin embargo, la producción tuvo preparada otra sorpresa: el ingreso de nuevos jugadores, para que el certamen empiece de cero tras varios meses al aire.

¿Quiénes son los nuevos jugadores de Gran Hermano?

Charlotte Caniggia ingresó a Gran Hermano.

La primera en ser presentada fue Charlotte Caniggia, la mediática hija del "Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis. "Yo limpio, soy medio del hogar. Soy un ser de luz, iluminado. Quizá en las peleas puedo llegar a ser media mala", expuso ella en su presentación.

El segundo, en tanto, fue Matías Hansen. "Tengo un emprendimiento de cepillo de dientes. Soy una persona muy competitiva, no me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera. No voy a pisar ningún palito, voy sin inhibiciones", destacó el joven.

La tercera fue Nenu López, exparticipante del Bailando y expareja de Martín Salwe. "Soy bailarina, modelo, estudiante y emprendora. Vengo a demostrar que no todas las rubias son huecas. Tengo todas las jugadas en mi mente. Vengo a podar a todas las plantas. Soy muy transparente", sostuvo.

El cuarto fue Sebastián Cola, quien comentó sobre él: "Sé que soy un montón, se nota que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente. Soy un quilombo, vengo a romperla. Soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición, así nomás te lo digo".

La quinta fue Tati Luna, estudiantes de abogacía uruguaya que dijo ser "la que nunca nadie ve venir". "Tengo un carácter muy fuerte. Compleja, auténtica, muy espontánea. Soy sensible, pero no débil, no me achico ante nadie. Me interesa que me conozcan a fondo", expuso.

El sexto fue Juan Carlos López, quien detalló: "Hay dos cosas importantes en la vida: aprender y divertirse. No busco el amor, porque me encanta estar soltero. Construí una carrera sacándome la ropa, eso lo verán ustedes después".

La séptima persona que entró fue Steffany Pereira, brasileña de padre paraguayo, una mixtura que expide por todos los poros: "Soy influencer y figura pública en mi amado Paraguay. Seguramente cuando entre a la casa de Gran Hermano voy a enloquecer gente. Si me buscan, me van a encontrar".

El octavo fue Leandro Nigro, quien se presentó como "creador de contenido, influencer y streamer". "Hago mucho contenido de fútbol, soy fanático de San Lorenzo. Soy una persona muy competitiva, que odia mucho a la gente falsa. Gran Hermano es un sueño que yo tenía, literalmente empecé con las redes para poder entrar", indicó.

La novena y última en entrar fue Mariela Prieto, esposa del "Turco" García (recordado exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity). "Hace 28 años que estamos juntos. Soy una botinera, amo el fútbol, es muy loco ser la mujer del turco. Me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante, pero soy buena persona, que es lo importante. Vengo a jugar, pasarla lindo y competir", contó Mariela.