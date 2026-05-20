Xi y Putin elogian sus relaciones en las conversaciones de Pekín

El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

Los líderes de China y Rusia elogiaron el miércoles los avances en sus relaciones estratégicas, durante una cumbre celebrada en Pekín en la que se espera que Moscú impulse el fortalecimiento de los vínculos energéticos.

El presidente Xi ‌Jinping recibió al presidente Vladimir Putin con una ‌guardia de honor y una salva de honor en el Gran Salón del Pueblo, mientras niños ondeaban banderas chinas y rusas. Además de las conversaciones formales, se espera que ambos culminen la jornada con una reunión privada tomando el té.

Tras la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la capital china, la imagen y los resultados de la cumbre entre los presidentes chino y ruso serán objeto de un minucioso escrutinio y comparación.

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Xi dijo que ambos países deben centrarse en una estrategia a largo plazo y promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según una transcripción de la agencia estatal de noticias china Xinhua.

"La razón ​por la que las relaciones entre China ⁠y Rusia han alcanzado este nivel es que hemos sido capaces de profundizar la confianza política mutua y la ‌cooperación estratégica", dijo Xi al inicio de su reunión con Putin.

Putin afirmó que sus relaciones contribuían a ⁠garantizar la estabilidad mundial y destacó que Rusia seguía siendo un proveedor ⁠energético fiable en medio de la inestabilidad de Oriente Medio.

"Incluso en un contexto de factores externos desfavorables, nuestra cooperación y nuestros lazos económicos siguen mostrando una buena (...) dinámica", dijo Putin, quien añadió que había invitado a Xi a visitar Rusia el año que ⁠viene.

DIPLOMACIA DEL TÉ

Xi es conocido por recibir a los líderes visitantes con un té, pero el entorno y ​la forma de estos encuentros pueden interpretarse como una señal del aprecio del líder chino ‌por su invitado.

Cuando Xi recibió a Putin para mantener conversaciones ‌en mayo de 2024, ambos se quitaron la corbata mientras charlaban tomando té al aire libre en Zhongnanhai, un ⁠antiguo jardín imperial que ahora alberga las oficinas del Partido Comunista gobernante y del Gobierno.

En contraste, el paseo de Trump por un jardín secreto y el té con Xi en el mismo recinto, así como la visita al Templo del Cielo la semana pasada, parecieron más coreografiados.

"A Pekín le encanta la imagen que esto proyecta. Les encanta ser el centro de la atención mundial, ​y lo aprovecharán al ‌máximo para su público nacional", dijo Graeme Smith, investigador principal del departamento de Asuntos del Pacífico de la Universidad Nacional de Australia.

Las inusuales visitas consecutivas a Pekín de los líderes de dos grandes países profundamente enfrentados entre sí en los ámbitos político, militar y económico han sido aclamadas por los medios de comunicación estatales chinos como un reconocimiento de la posición global de China en un orden mundial cada vez más fragmentado.

GRANDES EXPECTATIVAS

Putin, ⁠que ha calificado a Xi de "querido amigo" y ha sido tildado de "viejo amigo" por el líder chino, llega en un momento en que el comercio bilateral está mejorando tras la caída del año pasado. El comercio bilateral aumentó un 16,1% en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2025 en términos de valor.

El comercio entre China y Rusia ascendió a 1,63 billones de yuanes (240.000 millones de dólares) en 2025, un 6,5% menos que el récord alcanzado en 2024, lo que supuso el primer descenso en cinco años.

Putin ha reconocido la necesidad de revertir la tendencia a la baja, un guiño a la importancia de China como ‌salvavidas económico para una Moscú afectada por las sanciones, mientras la guerra en Ucrania pasa factura a su economía. Le acompaña una delegación que incluye a vice primeros ministros, ministros y directores de empresas estatales y de los principales bancos.

El Kremlin ha depositado "grandes expectativas" en la visita de Putin, que, además de las conversaciones, incluirá una ceremonia de firma y un banquete seguido de un té en el que los dos líderes debatirán cuestiones internacionales clave en un ambiente informal.

Se espera que se firmen unos 40 documentos y ‌que se publique una declaración conjunta de 47 páginas sobre el fortalecimiento de su asociación, según el Kremlin.

Las negociaciones sobre el gasoducto Poder de Siberia 2, que conectará Rusia con el norte de China, también podrían estar sobre la mesa, según expertos del sector.

La denominada asociación "sin límites" ‌entre China y Rusia se ⁠ha fortalecido desde que Occidente impuso sanciones para castigar a Rusia por la guerra en Ucrania.

La escasez de suministro energético relacionada con el conflicto en Irán podría respaldar el argumento de Rusia a favor ​del gasoducto como fuente de gas a largo plazo, pero es posible que Pekín quiera mantenerse fiel a su estrategia de diversificación del suministro.

(1 dólar = 6,8012 yuanes renminbi chinos)

Con información de Reuters