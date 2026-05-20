Ataques rusos causan dos muertos en Ucrania mientras drones de Kiev atacan Rusia

Los residentes permanecen en el balcón de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipró, Ucrania

​Dos personas murieron y 19 resultaron heridas en ataques de Rusia contra Ucrania durante la noche, según informaron el miércoles ‌las autoridades locales, mientras ‌que Ucrania envió drones para atacar zonas industriales en el centro de Rusia.

En Ucrania, dos personas murieron y seis resultaron heridas después de que Rusia atacara la ciudad de Dnipró, en el sureste del país, con misiles, drones y artillería, según informaron las autoridades locales a través de Telegram. Se registraron otros 13 heridos ​en la región septentrional ⁠de Sumy y en la región suroriental de Zaporiyia, entre ‌ellos tres niños, añadieron las autoridades.

Reuters no ha ⁠podido verificar de forma independiente estas informaciones. ⁠Rusia y Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a la población civil.

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DRONES ATACAN ZONAS INDUSTRIALES EN RUSIA

Ucrania ha intensificado los ataques con drones ⁠contra la infraestructura energética de Rusia, duplicando el número de ​refinerías de petróleo atacadas desde principios de ‌año, según información publicada en redes ‌sociales por funcionarios rusos, con el objetivo de privar a ⁠Moscú de los ingresos energéticos para poner fin a una guerra que dura ya más de cuatro años.

El presidente ruso, Vladímir Putin, junto con miembros clave de su Gobierno y líderes empresariales, ​visita este ‌miércoles China, el principal comprador de energía de Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso derribó 273 drones sobre el país durante la noche, según informó la agencia estatal de noticias TASS, citando al ministerio.

En Rusia, drones atacaron zonas industriales ⁠alrededor de Nevinnomisk, en la región meridional de Stavropol, según informó su gobernador en Telegram, y añadió que hasta el momento no se habían registrado daños, pero que los ataques continuaban.

La zona alberga Nevinnomisky Azot, una gran planta química que ya ha sido objetivo de ataques con drones desde Ucrania anteriormente.

Los alrededores de Kstovo, en la región rusa ‌de Nizhni Nóvgorod, donde se encuentra una refinería de petróleo perteneciente a Lukoil , también fueron objeto de ataques con drones, según informó el alcalde de Nizhni Nóvgorod a través de Telegram.

Dos drones fueron derribados sobre la región noroccidental rusa de Leningrado, donde se encuentra una de ‌las mayores refinerías del país y un puerto de exportación de petróleo, y también ocurrieron ataques con drones sobre Moscú y la región de ‌Tula, al sur ⁠de la capital, según informaron las autoridades locales a través de Telegram. La región fronteriza de Bélgorod ​también fue atacada, y un conductor de ambulancia resultó herido, según informaron las autoridades.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Chris Reese, Tom Hogue y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)