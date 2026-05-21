Jonatan Viale habló de la "crisis interna" en el Gobierno de Milei: "Peleas pelotu..."

Jonatan Viale volvió a referirse este miércoles 20 de mayo, en su programa de Radio Rivadavia, a la crisis interna que está atravesando el Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo se encuentra desde hace un tiempo resquebrajado, aunque en los últimos días esas diferencias se dispararon, al punto tal de que algunos de sus referentes empezaron a dar muestras públicas de su desencanto con otras figuras del espacio. Ante este panorama, el presidente jura y perjura que hay una gran cohesión en su equipo, aunque ese pegamento pareciera estar cediendo por el calor del conflicto.

Jonatan Viale le marcó la cancha a Javier Milei.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre las internas en el Gobierno de Milei?

"El problema de esta crisis interna es que el presidente aparece muchas veces como observador, en lugar de laudar. El presidente no observa, lauda", sostuvo Viale, haciendo hincapié en la actitud aparentemente impávida del jefe de Estado frente a los problemas que se vienen sucediendo en su partido.

"Pedimos que el presidente ordene esto, mucho más teniendo en cuenta el contexto", indicó el periodista, quien procedió a mencionar datos salientes de una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA. "Estado de ánimo de la gente: arriba de todo 'incertidumbre', después viene 'bronca'; 'reflexión'; 'tristeza'. ¿Qué tan endeudado estás? En sumatoria, un 53% endeudada. ¿Principales problemas del país?, bajos salarios; falta de trabajo; corrupción", leyó.

Una vez repasado todo esto, concluyó: "El horno no está para bollos. El contexto no está para peleas pelotudas".