El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla durante una rueda de prensa en el segundo aniversario de su toma de posesión, en el edificio presidencial de Taipéi, Taiwán

Por Yimou Lee y Ben ​Blanchard

TAIPÉI, 20 mayo (Reuters) - El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo el miércoles que, si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, le diría que China está ‌socavando la paz y provocando tensiones en la región, y que nadie tiene derecho a "anexionar" la isla.

No se ha producido ninguna conversación entre los dos presidentes desde que Washington trasladó su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979.

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Lai se enfrenta no solo a la presión de China, que reclama Taiwán como su territorio y lo tilda de "separatista", sino también a la de Estados Unidos, tradicionalmente su principal aliado.

La semana pasada, ​tras una cumbre con el ⁠presidente chino Xi Jinping, Trump dijo que no tenía una postura definida sobre ‌nuevas ventas de armas a Taiwán, que calificó de "buena baza negociadora", ⁠y que "no quería que nadie dijera: 'vamos a independizarnos'".

Trump también ⁠sugirió que podría llamar a Lai.

CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS

Cuando se le preguntó en una rueda de prensa con motivo del segundo aniversario de su toma de posesión qué le ⁠diría a Trump, Lai respondió que los canales de comunicación entre Taipéi y ​Washington siempre han estado abiertos y que, si tuviera la ‌oportunidad, tendría la responsabilidad de "expresar la voz ‌de la sociedad taiwanesa".

Lai dijo que haría hincapié en varios puntos.

"Mi Gobierno está ⁠comprometido con el mantenimiento del 'statu quo', y Taiwán es también un guardián de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", dijo en la oficina presidencial de Taipéi.

"En segundo lugar, es China quien está socavando la paz y la estabilidad en ​el estrecho ‌de Taiwán", añadió Lai, señalando la creciente presencia militar de China y sus maniobras, que ya se han extendido al Pacífico occidental, lo que ha provocado un aumento de la tensión en la región indopacífica.

"La República de China, Taiwán, es un país soberano e independiente", dijo, refiriéndose al nombre oficial ⁠de Taiwán y reiterando su postura.

"Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. El pueblo de Taiwán aspira a un modo de vida democrático y libre, y la democracia y la libertad no deben considerarse una provocación".

Taiwán espera que las ventas de armas de EEUU puedan continuar, ya que las adquisiciones militares estadounidenses son "un medio necesario para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", dijo.

CHINA CRITICA A LAI

En Pekín, en una rueda de prensa ‌habitual celebrada al mismo tiempo que la de Lai, un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China dijo que no puede detener la "tendencia histórica de que la madre patria acabará reunificándose".

El Partido Democrático Progresista, en el poder en Taiwán, es "la causa fundamental y la fuente del caos que socava la paz y la estabilidad en el estrecho ‌de Taiwán", dijo Zhu Fenglian.

Taiwán informó el martes de un aumento de las actividades chinas en torno a la isla y tomó la inusual medida de publicar imágenes tomadas por sus ‌fuerzas de un caza ⁠chino y un buque de guerra.

Zhu dijo que la operación militar era una advertencia a las fuerzas separatistas y una "acción necesaria y justa ​para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial".

Con información de Reuters