Formosa refuerza la vigilancia epidemiológica y el control ambiental ante el avance del hantavirus en el país

Tras la publicación del último informe del Boletín Epidemiológico Nacional, que confirmó más de 100 casos de hantavirus en el país entre 2025 y lo que va de 2026, autoridades sanitarias de Formosa llevaron tranquilidad a la población y precisaron que en la provincia solo se registró un caso durante ese período.

La directora de Epidemiología y Medicina Sanitaria, Claudia Rodríguez, explicó en diálogo con Agenfor que el caso corresponde a septiembre del año pasado y destacó que el paciente evolucionó favorablemente sin generar contagios secundarios.

"Entre el 2025 y lo que va del 2026 hay 102 casos de hantavirus en toda la Argentina, de los cuales uno corresponde a Formosa", señaló la funcionaria y detalló que la persona afectada recibió atención médica, permaneció internada y posteriormente logró recuperarse de manera satisfactoria.

Diferencias con otros brotes registrados en el país

Rodríguez aclaró que la situación epidemiológica local es distinta a la registrada en otros puntos del país, especialmente al brote asociado al crucero MV Hondius, que había generado preocupación internacional tras confirmarse casos vinculados a la variante Andes del virus.

En ese sentido, remarcó que en Formosa no se detectó circulación de esa cepa, caracterizada por la posibilidad de transmisión entre personas. “El caso registrado en la provincia no estuvo relacionado con contagio de persona a persona”, indicó, y explicó que la infección se habría producido por contacto con secreciones de roedores infectados, como saliva, orina o excremento.

Refuerzan controles y tareas preventivas

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa recordaron que se mantienen activas las tareas de prevención y control ambiental en distintos puntos de la provincia. Las acciones incluyen operativos de desratización en hospitales, centros de salud y espacios públicos, coordinados a través del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis.

Según señalaron, estas tareas forman parte de una estrategia sanitaria sostenida para disminuir riesgos asociados a enfermedades transmitidas por roedores y reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el territorio provincial.

Las autoridades sanitarias recordaron que el hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe, entre ellos fiebre alta, dolores musculares intensos, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En los cuadros más graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y provocar dificultad respiratoria, insuficiencia pulmonar y alteraciones cardíacas

Por ese motivo, recomendaron consultar de manera inmediata al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente luego de haber estado en zonas rurales o en lugares cerrados con posible presencia de roedores.

Recomendaciones para prevenir contagios

Entre las principales medidas preventivas, el área de Epidemiología recomendó mantener limpios los espacios cerrados, ventilar ambientes que hayan permanecido mucho tiempo sin uso y evitar el contacto con roedores o sus secreciones.

También aconsejaron reforzar la higiene en viviendas, depósitos, patios y galpones, particularmente en áreas rurales o suburbanas. Finalmente, desde el sistema sanitario provincial insistieron en la importancia de sostener hábitos preventivos y continuar con el fortalecimiento las acciones de vigilancia para evitar nuevos contagios y proteger la salud de la comunidad.