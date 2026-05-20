Cuál es la planta rica en vitaminas y antioxidantes que muchos comenzaron a llamar "milagrosa".

En los últimos años, algunas plantas comenzaron a ganar popularidad por sus propiedades nutricionales y por la cantidad de beneficios que se les atribuyen. En este sentido, una de ellas se convirtió en una de las preferidas entre quienes buscan incorporar alimentos naturales: se trata de la moringa.

El crecimiento de la moringa en redes sociales hizo que muchos la bautizaran como una "planta milagrosa". Sin embargo, detrás de ese apodo existe una explicación relacionada con su composición nutricional y con distintos estudios sobre sus propiedades, aunque es importante remarcar que ningún alimento o planta por sí solo puede prevenir o curar enfermedades.

La moringa es considerada por muchos una planta "milagrosa".

Qué es la planta que muchos llaman "milagrosa"

La planta en cuestión es la moringa, un árbol originario del norte de India que actualmente también se cultiva en distintas regiones tropicales y subtropicales del mundo. Durante años fue utilizada en diferentes culturas por sus hojas, semillas y vainas, tanto en la alimentación como en preparados tradicionales.

La moringa comenzó a ganar popularidad debido a que gran parte de la planta puede aprovecharse. Sus hojas suelen consumirse frescas o secas, mientras que también puede encontrarse en forma de polvo, cápsulas o infusiones.

El interés que despertó está vinculado principalmente a su perfil nutricional. Distintos análisis demostraron que esta planta contiene vitaminas y minerales esenciales, además de compuestos antioxidantes presentes de forma natural.

En este sentido, el apodo de "milagrosa" surgió por las propiedades que se le atribuyen y de la cantidad de nutrientes que concentra. Entre los componentes que suelen destacarse aparecen:

Vitaminas A, C y E

Calcio

Hierro

Potasio

Proteínas vegetales

Antioxidantes naturales

Por su parte, los antioxidantes son sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo producido por los radicales libres en el organismo. Es por eso que la moringa despertó el interés de investigadores y de la industria alimentaria. Sin embargo, aunque la planta posee nutrientes importantes y continúa siendo objeto de estudio, no existen evidencias que permitan afirmar que tenga efectos curativos extraordinarios ni que reemplace tratamientos médicos.

Cómo consumir moringa y en qué cantidad

La moringa puede consumirse de varias maneras. En infusiones como el té, polvo para agregar a licuados y comidas, cápsulas, o, incluso, comer sus hojas en ensaladas. Como ocurre con cualquier suplemento, se recomienda un consumo moderado y consultar con profesionales de la salud ante situaciones particulares.