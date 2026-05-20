La aerolínea española Plus Ultra confirmó que comenzará a operar en Argentina a partir del próximo 23 de mayo, con un plan de expansión acelerado para responder a la alta demanda de vuelos entre Buenos Aires y Madrid.

Inicialmente, la compañía ofrecerá tres frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero prevé aumentar rápidamente la cantidad de vuelos para posicionar a Madrid como un hub estratégico para pasajeros argentinos que viajan a Europa.

Esta expansión forma parte de una estrategia regional donde Plus Ultra concentrará parte de su flota de larga distancia en América Latina, buscando fortalecer rutas prioritarias que muestran crecimiento y rentabilidad.

En el lanzamiento, la aerolínea ofreció tarifas promocionales que quedaron por debajo de los precios tradicionales, que suelen superar los 1.300 dólares según la temporada. Sin embargo, Plus Ultra no se define como una low cost convencional, sino que combina precios competitivos con servicios que los viajeros valoran.

Además de Argentina, la reorganización regional impactará otros mercados latinoamericanos. En Perú, desde julio, la aerolínea ofrecerá hasta siete vuelos semanales, mientras que en Venezuela sumará nuevas operaciones. Por el contrario, las rutas hacia Bogotá y Cartagena serán suspendidas temporalmente debido al aumento de costos operativos e impuestos.

La empresa Plus Ultra ampliará sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid ante una fuerte demanda de vuelos.

La empresa decidió priorizar destinos con mayor potencial de crecimiento ante la escalada global del precio del combustible aeronáutico y la creciente presión sobre los costos operativos. Buenos Aires se posiciona así como uno de los principales focos de expansión de Plus Ultra en Sudamérica.

Con el aumento de frecuencias, los pasajeros argentinos podrán disfrutar de más opciones para viajar a Europa, con una conexión clave en Madrid y tarifas más accesibles que las habituales en el mercado.

Un nuevo vuelo directo que aterrizaría en Aeroparque desde el interior bonaerense

En un paso importante para mejorar la conectividad aérea en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, convocó a una reunión con las principales entidades productivas y académicas del distrito para presentar un ambicioso proyecto: establecer vuelos regulares que unan el aeródromo local con el Aeroparque Jorge Newbery.

El encuentro tuvo lugar en el Polo Científico Tecnológico y sirvió para compartir los avances en las negociaciones con la aerolínea Humming Airways. Según explicó el jefe comunal, las conversaciones con el CEO de la compañía, Francisco Simón Errecart, están en una etapa avanzada. La propuesta busca integrar al noroeste bonaerense en la red nacional de vuelos de cabotaje, facilitando la logística para sectores clave como la industria, el comercio y el agro.