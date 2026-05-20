El Gobierno de Formosa promueve la innovación tecnológica en el ámbito rural para fortalecer el sector agropecuario

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema, en la provincia de Formosa, llevó adelante una capacitación sobre henificación destinada a estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas formoseñas, con participación de instituciones de Chaco, con el objetivo de fortalecer conocimientos vinculados a la producción ganadera y la conservación de forrajes.

La actividad reunió a 55 participantes, entre estudiantes, docentes y técnicos rurales de distintas instituciones educativas de la región, y estuvo centrada en la henificación, una técnica clave para la conservación de pasturas mediante el corte y secado del pasto, lo que permite su almacenamiento en forma de rollos o fardos para la alimentación del ganado en períodos de escasez forrajera.

El CEDEVA fue creado en 1996 por iniciativa del gobernador Gildo Insfrán, inspirado en tecnologías agrícolas aplicadas en zonas áridas de Israel, e inauguró su primera sede en Laguna Yema en 1997. Actualmente constituye un eslabón tecnológico estratégico que valida, adapta y transfiere tecnologías sustentables con eje en el riego, generando información científica para el desarrollo productivo de pequeños, medianos y grandes productores, y contribuyendo a la eficiencia del sistema agropecuario provincial.

Una herramienta clave para la ganadería

Desde el CEDEVA explicaron que esta práctica resulta especialmente importante en el oeste formoseño, donde la producción bovina se desarrolla mayoritariamente bajo sistemas extensivos y depende en gran medida del monte nativo y de las condiciones climáticas.

Durante ciertas épocas del año, la disponibilidad natural de pasturas disminuye considerablemente, además de generar los denominados "baches forrajeros", que afectan la alimentación animal y la productividad de los campos.

Frente a ese escenario, el organismo provincial trabaja en la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas productivas orientadas a mejorar el manejo ganadero y garantizar reservas estratégicas de alimento.

Capacitación teórica y práctica

La jornada estuvo a cargo de los ingenieros Gonzalo Bono y Rodrigo Roggero, quienes desarrollaron contenidos teóricos y prácticos sobre corte de pasturas, manejo forrajero y utilización de maquinaria específica para la confección de rollos.

Además, se realizaron demostraciones a campo donde los participantes pudieron observar el funcionamiento de los equipos utilizados durante el proceso de henificación y conocer aspectos vinculados a la calibración y manejo técnico de las máquinas.

La jornada contó con la participación de alumnos y docentes pertenecientes a las escuelas agrotécnicas de Laguna Yema, Laguna Yacaré y El Sauzalito. Ante este encuentro, las autoridades provinciales resaltaron la relevancia de estos espacios de aprendizaje práctico, además de poner el foco en el valor estratégico que genera la vinculación entre las instituciones educativas agropecuarias y las entidades técnicas del Estado.

El propósito central de esta iniciativa es potenciar la formación de los próximos técnicos rurales y promover la adopción de nuevas herramientas tecnológicas. Este respaldo resulta clave para afrontar las exigencias de un escenario productivo actual, el cual plantea constantes desafíos para el desarrollo de la actividad ganadera en la región.