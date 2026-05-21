Ángel de Brito reveló el regreso de una de las angelitas más picantes a LAM: "Dijo que sí"

Ángel de Brito confirmó el regreso de una de las angelitas más picantes que tuvo LAM.

Ángel de Brito soltó una auténtica bomba en su último programa de Ángel Responde (Bondi Live), al anunciar el posible retorno de una de las angelitas más picantes que tuvo alguna vez LAM, una que incluso le había cerrado la puerta en su momento a un eventual retorno.

Se trata de Nancy Pazos, la reconocida periodista especializada en temas políticos, aunque con suma experiencia en lo que al espectáculo refiere. Su última labor fue en A la Barbarossa y, tras quedar desligada del ciclo de Telefe, los popes de América la tentaron para retornar a LAM. Y ella aceptó.

Nancy Pazos regresaría a LAM

Nancy Pazos vuelve a LAM.

En primera medida, el conductor hizo referencia a los cortocircuitos que había entre él y Pazos, así como también entre ella y el programa, pero a modo de comentar que el pasado ya quedó muy atrás: "Estaba odiada con LAM, pero el tiempo pasa y hay que dejar las cosas de lado".

En ese sentido, contó algunos pormenores del acuerdo: "El Chato Prada le propuso a Nancy Pazos volver a LAM y ella dijo que sí". De este modo, el turno de jugar es ahora del famoso productor, que ve en Nancy Pazos y su carácter tan determinante un aliciente para mejorar en el rating y un potenciador de debates.

Cabe recordar que Nancy Pazos dejó el panel de LAM a fines de 2017. La decisión se conoció en noviembre de ese año, cuando se expuso que no seguiría en el ciclo durante 2018. Durante su paso por el ciclo tuvo cruces muy fuertes, sobre todo con Yanina Latorre, algo que alcanzó su punto más alto en febrero de 2017, cuando a raíz de una pelea ella se marchó del grupo de WhatsApp.