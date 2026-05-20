Un médico estadounidense en contacto con paciente de ébola será hospitalizado en República Checa

MSF envía suministros de emergencia en un vuelo de carga a Bunia, en la provincia de Ituri

​Un médico estadounidense está siendo trasladado desde Uganda a un hospital de ‌Praga tras haber ‌estado en contacto con un paciente infectado por ébola, según informaron las autoridades sanitarias checas.

El médico no presenta síntomas del virus mortal y será hospitalizado por precaución a petición de Estados Unidos, según dijo el ​miércoles en ⁠la red social X el ministro de ‌Sanidad checo, Adam Vojtech.

Más de ⁠130 muertes se han ⁠relacionado con un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, ⁠y se han confirmado casos en ​la vecina Uganda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Hospital Universitario ‌Bulovka de Praga, especializado ‌en enfermedades infecciosas, informó a última hora ⁠del martes de que el paciente estaba siendo trasladado en una unidad de aislamiento y se esperaba que llegara el ​miércoles ‌por la tarde.

"El caso no supone un riesgo para la población de República Checa, y los procedimientos para situaciones similares están claramente establecidos", dijo el ⁠hospital.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el sábado el brote de la rara cepa Bundibugyo del virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional, la primera vez ‌que un responsable de la OMS lo hace antes de convocar un comité de emergencia.

El brote ha alarmado a los expertos porque se propagó durante semanas sin ser detectado en ‌una zona densamente poblada y devastada por la violencia armada generalizada.

Un brote en el este ‌de Congo ⁠entre 2018 y 2020 fue el segundo más mortífero de la ​historia y causó la muerte de casi 2.300 personas.

Con información de Reuters