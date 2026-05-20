PAMI: en qué casos podés seguir usando la credencial plástica en 2026

La credencial plástica sigue siendo válida para retirar medicamentos en farmacias.

Muchos afiliados todavía usan la credencial plástica de PAMI y tienen dudas sobre si sigue siendo válida. El organismo salió a aclarar que sí, que se puede seguir usando sin problemas, pero con algunas salvedades. Te contamos en qué casos aplica, qué formatos están vigentes en mayo de 2026 y qué hacer si perdiste la tuya.

¿Se puede seguir usando la credencial plástica de PAMI?

Sí, y no hay margen para la confusión. Desde el organismo explicaron que todas las personas que todavía tengan su credencial plástica pueden seguir usándola sin inconvenientes para acceder a los distintos servicios y prestaciones. No hay obligación de cambiarla de inmediato ni de descargar la aplicación Mi PAMI para continuar recibiendo atención médica.

La credencial física sigue siendo válida para retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, validar la atención con especialistas, realizar trámites presenciales y gestionar prestaciones médicas. PAMI remarcó además que ningún profesional de la salud puede negarte medicamentos, consultas o prestaciones con la excusa de que no tenés instalada la aplicación en el celular.

Todos los formatos de credencial vigentes en mayo de 2026

Actualmente, PAMI reconoce cuatro formatos oficiales que pueden usarse para acceder a prestaciones y servicios. El primero es la credencial plástica, que como ya dijimos sigue siendo válida para quienes la tienen. El segundo es la credencial digital, que se consulta directamente desde la aplicación Mi PAMI sin necesidad de imprimir nada.

El tercero es la credencial provisoria con código QR, que se descarga desde la web oficial y tiene exactamente la misma validez que la física o la digital. El cuarto formato es la credencial provisoria ticket, que puede imprimirse desde las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI. Este último formato está pensado especialmente para quienes no tienen celular, internet o el número de trámite del DNI.

Si la perdiste, ya no se entrega más y necesitás una alternativa.

Atención con las credenciales sin QR

PAMI aclaró que las versiones provisorias que no tienen código QR ya no son válidas. Si tenés una credencial de ese tipo, por más que la hayas descargado en su momento, tenés que volver a generarla para que tenga validez. Lo mismo aplica para algunos modelos anteriores de credenciales físicas que fueron reemplazados por formatos más actualizados.

Cabe destacar que la credencial provisoria no tiene fecha de vencimiento. Una vez que la descargás o la imprimís, podés usarla de manera normal para cualquier gestión o prestación médica. No hace falta renovarla cada tanto ni estar pendiente de que se venza.

Cómo descargar la credencial provisoria con QR

Para obtenerla, tenés que completar algunos datos personales en la web oficial: número de afiliación, sexo, número de DNI y número de trámite del DNI. Si no tenés ese número de trámite a mano, no te preocupes: podés acercarte a una terminal de autogestión en cualquier agencia de PAMI y generar la versión ticket sin necesidad de ese dato.

Desde el organismo remarcaron que todos estos formatos tienen exactamente la misma validez y permiten acceder a medicamentos, consultas y trámites sin diferencias. Muchos adultos mayores prefieren usar el plástico por costumbre o comodidad, y está bien.