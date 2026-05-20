Quiénes son los hijos de Chiche Gelblung: a qué se dedican

Chiche Gelblung y Cristina Seoane llevan más de 45 años de matrimonio y formaron una familia junto a sus tres hijos y siete nietos.

La familia de Samuel "Chiche" Gelblung volvió a quedar en el centro de la atención pública tras las recientes noticias sobre la salud del periodista. Aunque el conductor siempre mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada, se conocen algunos detalles sobre sus hijos, sus carreras profesionales y el vínculo cercano que construyó junto a Cristina Seoane.

La familia que formaron Chiche Gelblung y Cristina Seoane

Desde hace más de cuatro décadas, Chiche Gelblung comparte su vida con Cristina Seoane, ex modelo y madre de sus tres hijos. La pareja se casó hace 45 años y consolidó una familia numerosa que también incluye a sus nietos.

Fruto de esa relación nacieron Federico, María y Magdalena, quienes crecieron lejos de la exposición mediática que caracteriza al periodista. A pesar de la fama del conductor, tanto él como su esposa optaron por mantener la intimidad familiar alejada de los escándalos y de la televisión.

Con el paso de los años, la familia se agrandó con la llegada de los nietos: Isabel, León, Camilo, Benjamín, Sofía, Paloma y Diana Elisa. Si bien algunos integrantes tuvieron apariciones públicas ocasionales, la mayoría conserva un perfil bajo.

Federico Gelblung: el hijo mayor vinculado al periodismo

Federico es el hijo mayor de Chiche Gelblung y siguió un camino relacionado con los medios de comunicación. Trabajó en en InfoVeloz, el portal de noticias fundado por su padre y orientado a la actualidad política, espectáculos y temas de interés general.

Aunque mantiene una presencia mucho más discreta que la de su padre, Federico forma parte del proyecto periodístico familiar y desarrolla tareas vinculadas al sitio de noticias. Su participación dentro del medio refleja la continuidad del vínculo de la familia Gelblung con el mundo de la comunicación.

A diferencia de otros hijos de figuras públicas, Federico siempre eligió mantenerse lejos de los programas de televisión y de la exposición mediática constante.

María Gelblung y el perfil reservado de la familia

Aunque el periodista siempre intentó mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, con el paso de los años trascendieron algunos detalles sobre su familia.

María, conocida en el entorno familiar como Mary, es la hija del medio de Chiche Gelblung y una de las integrantes más reservadas. Sobre su vida personal y profesional no trascendieron demasiados detalles, justamente por la decisión familiar de preservar la privacidad.

A lo largo de los años, fueron muy pocas las ocasiones en las que apareció públicamente o brindó declaraciones. Esa postura se mantuvo incluso durante momentos en los que la familia del periodista quedó bajo la atención de los medios.

En cambio, la escasa información sobre María contrasta con el perfil público que sí desarrolló Magdalena, la menor de los hermanos.

Magdalena Gelblung: de los medios a la moda

Magdalena, también conocida como Maggie, fue la hija de Chiche Gelblung que más exposición mediática tuvo. Durante varios años trabajó como periodista tanto en el sitio web de su padre como en C5N, donde se desempeñó como notera.

Además de su paso por los medios, también trabajó como modelo en la agencia Multitalent, profesión vinculada a la trayectoria de su madre, Cristina Seoane. Paralelamente, estudió actuación y desarrolló distintos proyectos ligados al mundo artístico y de la moda.

En la actualidad, Maggie está enfocada en su marca de indumentaria llamada Cecé. Sobre la relación con su hija menor, el periodista declaró en una entrevista con Teleshow en 2021: “Yo con todos mis hijos he sido presente. Lo que pasa es que ella hizo periodismo y, por ahí, por ese motivo tenía más protagonismo. Pero la verdad es que tengo buena relación con todos”.

En 2014, Magdalena quedó involuntariamente en el centro de la escena luego de que Fernanda Iglesias mencionara en el programa “Nosotros al mediodía” que había atravesado un proceso de rehabilitación por adicciones. Desde entonces, el tema no volvió a ocupar espacio público y actualmente mantiene una vida familiar junto a sus hijos Camilo, Sofía y Diana Elisa.