Todos los títulos de Dibu Martínez en su carrera: cuántos ganó a nivel clubes y Selección Argentina

Dibu Martínez y una gran carrera.

El arquero argentino Emiliano Martínez, conocido popularmente como el “Dibu”, se transformó en uno de los grandes símbolos que ha dado la historia de la Selección Argentina gracias a sus actuaciones decisivas en el combinado albiceleste y a una carrera construida con paciencia, esfuerzo y personalidad. Nacido en Mar del Plata el 2 de septiembre de 1992, este futbolista atravesó un largo camino de escollos, poca continuidad y mucha lucha antes de ganarse un lugar importante en el fútbol europeo y convertirse en campeón del mundo con su país.

Sus primeros pasos fueron en clubes barriales marplatenses, hasta llegar a las divisiones inferiores de Independiente. Allí llamó la atención de Arsenal de Inglaterra, institución que lo fichó en 2009 cuando apenas tenía 16 años. Durante varios años alternó préstamos en distintos equipos ingleses, pero nunca abandonó su objetivo de consolidarse en la Premier League. Recién en 2020 logró afirmarse en el arco del Arsenal y, tras grandes actuaciones, fue transferido al Aston Villa, donde terminó de explotar futbolísticamente.

Cuántos títulos ganó "Dibu" Martínez

A lo largo de su carrera, Dibu Martínez conquistó un total de 10 títulos oficiales entre clubes y la Selección Argentina. Sus primeros trofeos llegaron con el Arsenal, equipo con el que obtuvo tres FA Cups en las temporadas 2014/15, 2016/17 y 2019/20. Además, ganó tres Community Shields, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2020. Aunque en varias de esas campañas no fue titular indiscutido, su rendimiento cuando tuvo oportunidades fue clave para sostener la confianza del club londinense.

Sin embargo, el gran salto de popularidad y reconocimiento internacional llegó con la Selección Argentina. Martínez debutó oficialmente en 2021 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Ese mismo año fue determinante en la obtención de la Copa América disputada en Brasil, especialmente por su actuación en la definición por penales frente a Colombia en semifinales. La Argentina rompió entonces una sequía de 28 años sin títulos y el arquero quedó marcado como uno de los héroes del campeonato.

Dibu Martínez en el Aston Villa.

La obtención del Mundial 2022

En 2022 alcanzó la cima de su carrera al consagrarse campeón del mundo en Qatar. Su histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final contra Francia y su actuación en los penales quedaron grabadas para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Además del Mundial, también ganó la Finalissima frente a Italia y posteriormente volvió a levantar la Copa América en 2024, consolidándose como uno de los arqueros más importantes de la historia de la Selección Argentina.

Todos los títulos que tiene "Dibu" Martínez

Selección Argentina: 4 campeonatos.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

Arsenal FC: 6 campeonatos

FA Cup (Copa de Inglaterra): 2014-15, 2016-17 y 2019-20.

FA Community Shield (Supercopa de Inglaterra): 2014, 2015 y 2020.

Distinciones individuales destacadas