Ecuatoriano Narváez logra su tercer triunfo de etapa en el Giro

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) celebra la victoria en la etapa 11 del Giro de Italia, en Chiavari, Italia.

​El ecuatoriano Jhonatan Narváez se impuso al español Enric Mas al final de la undécima etapa del miércoles para ganar ‌su tercera etapa en ‌el Giro de Italia de este año, mientras que el portugués Afonso Eulalio conservó el maillot rosa de líder.

Narváez (UAE Team Emirates XRG) y Mas (Movistar) lucharon por la victoria tras abandonar el grupo de escapados en la última subida. El español fue el primero en atacar, pero el ecuatoriano le adelantó antes de la línea de ​meta.

"Mas fue el ⁠más fuerte en la subida y sabía que tenía que ‌jugar mi carta; solo intenté defenderme en la subida", ⁠dijo Narváez. "Me asusté porque, cuando lanzó el ⁠sprint, casi me empuja contra las vallas y yo estaba al límite, pero fue una carrera a toda velocidad durante todo el ⁠día, porque no solo competimos en las subidas, sino también ​en los descensos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El italiano Diego Ulissi (XDS Astana) ‌se impuso en la lucha por ‌el tercer puesto al final de la etapa de 195 ⁠kilómetros entre Porcari y Chiavari. No hubo cambios en la cabeza de la clasificación general, y Eulalio mantuvo su ventaja de 27 segundos sobre el favorito de la carrera, Jonas Vingegaard.

La primera mitad ​de la ‌etapa ofreció numerosas oportunidades para las escapadas del pelotón antes de que los corredores llegaran a la primera de las tres subidas categorizadas.

Los primeros ataques fueron neutralizados y el grupo que logró escaparse creció en tamaño a medida ⁠que otros abandonaban el pelotón para ir en su persecución, antes de que la carrera se estabilizara en la segunda subida con un grupo de 12 corredores a más de tres minutos del pelotón. Una caída en el descenso derribó a tres de los líderes, y la escapada comenzó a dividirse.

En la ascensión sin categorizar previa a la ‌meta, Mas atacó y Narváez le siguió; dado que el español no pudo deshacerse del ecuatoriano antes del descenso, el ecuatoriano era el claro favorito para el sprint final.

Mas, tres veces subcampeón de la Vuelta a España, está fuera de la lucha por la general y ‌estaba desesperado por conseguir una victoria de etapa en su debut en el Giro, pero Narváez se adjudicó la quinta victoria de etapa de ‌su carrera en ⁠la ronda italiana.

El pelotón, con todos los aspirantes a la general, llegó a más de tres minutos del ​ganador, y Eulalio (Bahrain Victorious) vestirá el maillot rosa en la duodécima etapa del jueves, un recorrido llano de 175 kms entre Imperia y Novi Ligure.

Con información de Reuters