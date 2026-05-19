Lula lidera encuesta en Brasil tras reporte que vincula a Bolsonaro con un banquero caído en desgracia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante la ceremonia de lanzamiento de un programa para combatir el crimen organizado en el Palacio de Planalto en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventajaba al senador Flavio Bolsonaro en ‌la primera gran ‌encuesta sobre las elecciones presidenciales de este año realizada tras la publicación de un informe en el que se alegaban vínculos entre el candidato de la derecha y un banquero caído en desgracia.

Lula ganaría una posible segunda vuelta contra Bolsonaro ​por un ⁠48,9% frente a un 41,8%, mostró el martes ‌una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg. Una encuesta ⁠de abril situaba al hijo ⁠del expresidente Jair Bolsonaro en un 47,8% frente al 47,5% de Lula.

• Lula también lideraba un escenario ⁠de primera vuelta con un 47%, seguido ​de Flavio con un 34,3%, Renan ‌Santos con un 6,9%, ‌Romeu Zema con un 5,2% y Ronaldo Caiado ⁠con un 2,7%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados pasan a ​una segunda ‌vuelta.

• La mayor economía de América Latina celebrará elecciones nacionales en octubre.

• La encuesta se realizó después de que Intercept Brasil publicó un reportaje en el que ⁠se alegaba que Flavio había negociado un compromiso de 134 millones de reales (26,85 millones de dólares) con el antiguo propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar una película sobre la vida de su padre.

• Flavio ha negado cualquier irregularidad, confirmando que Vorcaro ‌había acordado financiar la película, pero afirmando que el acuerdo era un "patrocinio privado", sin favores a cambio.

• El abogado de Vorcaro se negó a hacer comentarios. Este se encuentra detenido desde marzo acusado de ‌intentar sobornar a un exdirector del banco central, lo que él niega.

• AtlasIntel encuestó a 5.032 personas entre ‌el 13 ⁠y el 18 de mayo.

• La encuesta tiene un margen de error de ​un punto porcentual en cualquier dirección.

(1 dólar = 4,9902 reales)

Con información de Reuters