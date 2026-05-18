Deuda y elecciones: las dudas de Moody´s para no subir la calificación de Argentina

La calificadora de riesgo Moody's sostuvo que existen factores estructurales que generan cautela a la hora de avanzar con una nueva mejora en la nota crediticia del país, diferenciándose así de la decisión tomada por la calificadora Fitch hace dos semanas.

Así lo afirmó el economista de la firma Jamie Reusche, quien señaló que la dinámica actual de reservas frente a los vencimientos de deuda y el riesgo político asociado a las elecciones de 2027 son los principales elementos bajo análisis.

Reusche explicó que hoy conviven tres actores centrales en el mercado cambiario: el Banco Central, el sector privado y el Tesoro. Según detalló, aunque el Banco Central de la Republica Argentina compra divisas, una parte importante de esos dólares termina siendo absorbida por el Tesoro "porque tiene que hacerlo para luego hacer sus repagos de moneda externa". Para Moody’s, esa situación refleja un “equilibrio relativamente tenue” y es uno de los factores que justifican la cautela respecto de nuevas subas en la calificación soberana.

“A partir de 2028 sabemos que va a haber sostenibilidad”, sostuvo el economista en diálogo con el diario La Nación, al señalar que la dinámica de acumulación de reservas debería mejorar en los próximos años, frente al desarrollo de la exportación de Vaca Muerta.

Sin embargo, planteó que la principal incógnita pasa por la sustentabilidad de las cuentas externas y financieras durante 2026 y 2027, especialmente en un contexto atravesado por la incertidumbre política.

En ese sentido, Moody’s considera que el escenario macroeconómico muestra señales más favorables en el frente externo, pero todavía convive con “perspectivas inciertas por el lado político”. En ese contexto, la calificadora analizará en los próximos meses si esos factores permiten avanzar igualmente con una mejora en la nota argentina o si el contexto obliga a mantener una postura más prudente.

La mejora en la calificación de riesgo de Ftich

A inicios de mayo, la calificadora Fitch anunció la mejora de su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable. Según explicó la empresa en un comunicado, la mejora en la calificación responde a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

Por otro lado, Fitch destacó que el Gobierno logró avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, obteniendo apoyo para la reforma laboral y un presupuesto para 2026 centrado en el equilibrio fiscal.

A pesar de las mejoras, y en línea con la advertencia de Moody's, Fitch alertó que la posición de liquidez internacional sigue siendo baja y que la economía enfrenta una alta inflación y un historial de inestabilidad. El reporte también señala que el crecimiento económico es desigual, concentrándose en minería, energía y agricultura, mientras sectores como la construcción se han estancado.