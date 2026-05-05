La imagen internacional de Milei se desploma y Wall Street recomienda aprovechar la deuda y la bicicleta financiera

El Gobierno nacional recibió ayer dos noticias que podían ser leídas como un aval a la marcha del programa económico, pero que terminaron revelando la fragilidad del modelo solo sustentado sobre el “carry trade reforzado” que garantiza renta en dólares de dos dígitos, mientras la imagen internacional del presidente Javier Milei se desploma en medio de las denuncias de corrupción.

La jornada financiera mostró al dólar mayorista recortar la suba de la primera jornada del mes, con el riesgo país estacionado en la zona de los 550 puntos y el Merval operando con una caída de 0,3% en pesos y un alza en dólares de 0,8% por la apreciación del peso frente al dólar.

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Estos movimientos siguen mostrando al mercado aprovechando las rentabilidad del carry trade pero sin subir la apuesta a una mejora consistente del programa económico que se refleje en una recuperación de la actividad económica que impulse la recaudación impositiva a términos positivos después de nueve meses consecutivos de caída real que pone en jaque el superávit fiscal.

Las preocupaciones reflejan por un lado los escándalos de corrupción y por otro, desde lo económico, la caída del ingreso de la sociedad y el desplome de la recaudación impositiva que, como define Bloomberg Line, reavivó interrogantes respecto de cómo hará para sostener el superávit fiscal, principal bastión del programa económico.

Las buenas noticias las aportó la agencia Fitch Ratings que elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) de Argentina en moneda local y extranjera a B- desde CCC+ y explicó que “la perspectiva de la calificación es estable”.

La calificación, dijo, “refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

Solo puso como asterisco que “la calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por una alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica”.

La segunda noticia que podía ser leída como positiva para los intereses oficiales la aportó un informe del Bank of America publicado por la agencia Bloomberg Line con las instrucciones precisas para hacer la operación de carry trade reforzado, con renta garantizada.

La recomendación de Bank of America fue comprar el bono del Tesoro BonCER 2028 que actualiza por inflación más un rendimiento de 8,7%, y comprar dólar futuro a la misma fecha para cubrirse de una posible devaluación, una operación que permite blindar la rentabilidad en dólares, garantizada por el seguro cambiario que vende el Banco Central de la República Argentina.

La alternativa es hacer el carry trade sin la cobertura cambiaria, lo que puede elevar el rendimiento a más de dos dígitos pero con el riesgo de una devaluación que licúe las ganancias.

El fin del idilio internacional con Milei

Pero mientras esos informes alientan la recuperación del valor de los bonos, lo que mejorará el índice de Riesgo País, y la llegada de dólares para el carry, una sucesión de artículos periodísticos en los principales medios internacionales puso bajo la lupa la gestión del presidente Javier Milei, mostrando la debilidad del modelo económico jaqueado por las denuncias de corrupción.

The Economist recomendó cambios en la política monetaria para privilegiar la recuperación del empleo y de los ingresos; Financial Times en un artículo también publicado por el medio español Expansión advirtió que “la popularidad de Milei está cayendo a medida que los funcionarios del gobierno enfrentan acusaciones de corrupción y el desempleo aumenta”, y el New York Times en una columna de Roger Cohen destaca que con Milei “es una invitación a sacar provecho de su petróleo, gas, litio, cobre, oro, uranio o la excepcional fertilidad de la vasta Pampa” para beneficio de “la América de Trump”.

The Economist pareció ironizar en el título del artículo “Javier Milei está en serios problemas” y reseñar las declaraciones del Presidente referidas a que es una víctima del ajuste porque no se incrementó su salario y es el peor pago de la región. “Es poco probable que este mensaje convenza a los argentinos que atraviesan dificultades. De hecho, el índice de aprobación de Milei se ha desplomado recientemente”, señaló.

Este semanario británico de alcance global especializado en economía, política y negocios, reconocido por su mirada liberal relató las denuncias de corrupción que rodean a Milei, como el caso Libra, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y concluyó que “los argentinos podrían haber ignorado las acusaciones de corrupción si la economía estuviera en auge” pero “no lo está”

Advirtió sobre la “disminución en los ingresos fiscales, lo que amenaza el impresionante superávit fiscal” y advirtió que “a medida que se acercan las elecciones, una mala encuesta para Milei podría alarmar a los mercados. La inestabilidad resultante podría empeorar las encuestas y desatar una espiral dañina”.