Abel Pintos detalló las historias detrás de cinco canciones que forman parte de su popular repertorio.

Abel Pintos se preparaba para un concierto muy especial en Montevideo, cuando reveló durante una entrevista la historia de varias de sus canciones más populares entre los fans. Una de ellas era la que popularizaron los artistas de folklore salteños. "La gente escuchaba la canción en versión Los Nocheros, sin que lo anuncien, advertían que era mía", expresó el bahiense.

En el marco de esa presentación en 2023, Abel Pintos reveló que arma el repertorio pensando en los pedidos del público. “Siempre hago un mix entre esos temas y los que necesito cantar, aunque no sean tan conocidos para el público. Ahora va a ser un setlist de grandes éxitos”, explicó para anticipar un show con los temas más pedidos y celebrados.

Sin dudas, Abel Pintos es considerado uno de los últimos románticos de la música argentina, junto a figuras como Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Los Nocheros. Su estilo se caracteriza por letras y melodías que expresan sentimientos profundos, hablan del amor y la felicidad, y celebran el encuentro con el otro.

Para adelantar lo que iba a ser su show, Pintos compartió en primera persona, en diálogo con El País de Uruguay, las historias detrás de cinco canciones que forman parte de su repertorio. La primera de las que detalló fue "Sin principio ni final". "Surgió cuando Los Nocheros habían cambiado su formación. Estaban en un momento fuerte de su carrera cuando Jorge Rojas decidió iniciar su camino solista", indicó.

"Allí entró Álvaro Teruel y se conforma una nueva versión del grupo. Un día me llaman para decirme que van a comenzar un camino nuevo, no solo a nivel artístico, también emocional, y me invitan a componer una canción para esa etapa", agregó Pintos y señaló: "Cuando converso con ellos, noto que si bien iniciaban un ciclo, había una historia que los iba a acompañar por siempre".

Abel Pintos grabó el tema "Sin principio ni final" para su disco “Sueño dorado”.

"Ni para ellos, ni el público iba a ser sencillo encontrar cuándo arrancaron Los Nocheros, y menos cuándo van a terminar, porque la música trasciende. Con esa idea me quedé, lo trasladé a mis emociones y terminó saliendo esa canción. Ellos la grabaron en su álbum, fue el segundo single y se convirtió en un éxito muy grande. Años más tarde la grabé para mi disco 'Sueño dorado'", precisó el artista.

Del mismo modo, Pintos puntualizó: "Lo curioso, al menos para mí, es que cuando la gente escuchaba la canción en versión Los Nocheros, sin que lo anuncien, advertían que era mía. Eso me hizo feliz, porque supe que había logrado una identidad o una huella clara como autor y no solo como cantante. Por eso hice mi propia versión”.

La historia de otras canciones muy populares de Abel Pintos

“Oncemil” nació en 2015 durante la preparación de su disco “Once”, grabado entre Madrid y Londres. Con el estribillo en mente, Abel y su hermano Ariel, con quien compone habitualmente, unieron ideas en un paseo por Madrid. Luego, con la colaboración del español Diego Cantero, completaron la canción desde tres lugares distintos, creando un tema que refleja ese proceso creativo único.

“La llave” se gestó durante una gira en la que viajaban en una pequeña camioneta. Una noche, Abel se despertó con el estribillo en mente, pero sin la música. Al llegar al siguiente destino, le pasó la letra a su pianista Alfredo Hernández, quien rápidamente le puso música, y esa misma noche la cantó por primera vez en vivo, antes de que existiera Youtube, lo que le dio libertad para presentarla sin que se viralizara.

“Cien años” nació a partir de un encargo para la telenovela “Argentina, tierra de amor y venganza”. Después de que su primera canción para el proyecto no encajara, Abel compuso esta pieza en una sola noche en Los Ángeles, logrando un tema que captó la esencia del ambicioso proyecto televisivo.

Por último, “Besos en la frente” fue creada en colaboración con su hermano Ariel y el productor Tommy Torres en Miami. Fue un proceso de laboratorio musical distinto para Abel, que terminó escuchando la voz de Lali Espósito para la canción. Al proponerle cantar juntos, surgió una colaboración que se convirtió en un éxito compartido.