Asombro por la historia oculta detrás de 840, el hit del cuarteto de Rodrigo

Rodrigo Bueno grabó el tema "840" en 1998.

Para celebrar sus tres décadas como banda, Los Auténticos Decadentes ofrecieron un show multitudinario en el Foro Sol de Ciudad de México el 17 de noviembre de 2017. En ese concierto, sorprendieron con una versión especial de '840', un clásico del cuarteto que popularizó el inolvidable “Potro” Rodrigo en su mejor momento.

Esta nueva versión contó con la participación de Los Caligaris, como un guiño cordobés, y se promocionó destacando un mensaje de "amor sobre toda diferencia social". Esto hizo que muchos volvieran a pensar en la letra original, que describe la relación entre una joven de clase alta y un hombre con un pasado turbio y marginal.

"Desde el título, '840' alude a términos como el “cafishio, el fiolo, el 9 menos 20, el chulo, el vividor, el proxeneta”, palabras que forman parte de la jerga para describir a un personaje ligado a la prostitución. Así lo explicó Luis Aníbal Cardini, compositor del tema, quien registró la canción en Sadaic el 13 de diciembre de 2002, años después de la trágica muerte de Rodrigo.

Cardini recordó que la inspiración para la letra surgió en los años 90, cuando presenció una discusión entre dos mujeres, supuestamente trabajadoras sexuales, en las escaleras de un hotel transitorio en la calle Sarmiento de Córdoba. "Una le decía a la otra ‘¿Vos qué te creés? Yo salgo por enésima vez y vos recién llegás. Seguro que estuviste de garrón con algún huesito nuevo’, y la otra le contesta ‘¡Y vos estás pintada como una puerta!’". Luego, una de ellas dice: ‘¡Ay! Ella es millonaria, estudió en la universidad del éxito y el amor’. Ese momento fue clave para el primer verso de la canción.

El tema "840" es uno de los más icónicos del cuarteto cordobés, lanzado por Rodrigo Bueno en su álbum Cuarteteando.

La composición de '840' fue un proceso que Cardini definió como "testimonial sin tapujos" y con un desarrollo particular. Comenzó a crear la canción en un bar llamado Bon Q’ Bon, en Córdoba, y luego la terminó junto a su hijo Lucas en otro bar ubicado en la esquina de Olmos y San Martín, tras pausarla para trabajar en otro tema.

Los autores de '840' incluyen, además de Luis Aníbal Cardini y su hijo Lucas, a Miguel Antonio Miranda Matienzo, conocido como Bam Bam Miranda, percusionista peruano, y Flavio Alberto Nazareno Bueno, hermano del “Potro” Rodrigo. Bam Bam fue fundamental para llevar la canción al cantante y grabarla en su disco Cuarteteando en 1998.

La verdad sobre el tema que rechazó La Mona y fue un hit con Rodrigo

Alejandro Giraudo, sonidista de Rodrigo y amigo de Bam Bam, contó que el tema fue escrito en solo dos horas por Cardini y Bam Bam, con la idea inicial de ofrecerla a Carlos “Mona” Jiménez para su disco. Sin embargo, “La Mona” rechazó la canción por tener un estribillo largo, mientras que otro artista tampoco pudo adaptarla a su estilo musical.

Giraudo relató que fue el propio Rodrigo quien, tras conocerlo, lo invitó a formar parte de su equipo de sonido y grabó ‘840’ en 1998. En un concierto multitudinario en Mar del Plata en febrero de 2000, el cantante le dedicó la canción a Giraudo, un momento que él recuerda con mucha emoción.

Jorge Moreno, colaborador cercano de Rodrigo, destacó que en un video se nota cómo el cantante le pregunta a Bam Bam si la canción “va a funcionar”, haciendo referencia al rechazo inicial de “La Mona”. Cardini aclaró que Bam Bam figura como autor porque fue quien acercó el tema a Rodrigo, pero la composición pertenece a él y a su hijo Lucas.

Sobre la calidad musical, Cardini afirmó que “840 es el tema grabado dos veces en el mismo año y por el mismo artista, además de ser el más grabado del cuarteto y el más lindo, según Gerardo Rozín, El Polaco y otros tantos”. Incluso se animó a decir que “humildemente, creo que le saca un hocico de ventaja a Pedro Navaja”, destacando su estructura poética y la complejidad de su letra.