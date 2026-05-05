EEUU e Irán intensifican los ataques en su lucha por el control del golfo Pérsico

FOTO DE ARCHIVO. Buques en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abás, Irán

Estados ​Unidos e Irán lanzaron nuevos ataques en el golfo Pérsico el lunes, en un contexto de una lucha por el control del estrecho de Ormuz con bloqueos marítimos enfrentados, lo que ha puesto en peligro la frágil tregua.

Las nuevas salvas de misiles y drones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara ‌una nueva iniciativa para que los petroleros y otros buques varados pudieran atravesar ‌el estrecho, el punto de estrangulamiento vital para el comercio energético que ha permanecido prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel iniciaran los ataques contra Irán en febrero, una guerra que ha causado la muerte de miles de personas en toda la región.

Antes de que acabara el lunes, varios buques mercantes en el golfo Pérsico informaron de explosiones o incendios, Estados Unidos dijo que había destruido seis pequeñas embarcaciones militares iraníes, y un puerto petrolero en Emiratos Árabes Unidos, que alberga una gran base militar estadounidense, fue incendiado por misiles iraníes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump dio escasos detalles sobre su nueva iniciativa, a la que denominó "Proyecto Libertad", para ayudar a los buques bloqueados a atravesar el estrecho cuando la anunció en las redes sociales, dos días después de que expirara el plazo legal previsto por la legislación estadounidense para que obtuviera la autorización del Congreso para la guerra. Trump comunicó al Congreso que la guerra había "terminado" y que el plazo era irrelevante, una afirmación ​rebatida por algunos congresistas.

Se trataba del primer intento aparente ⁠de utilizar la fuerza militar desde el anuncio del alto el fuego del mes pasado para desbloquear la ruta de transporte de energía más importante del mundo, algo que, según el ‌Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, solo puede suceder con su permiso. El coste de los seguros de transporte marítimo también se ha ⁠disparado. Durante semanas, la Armada de EEUU ha bloqueado el comercio marítimo de Irán, lo que Irán considera ⁠en sí mismo un acto de guerra.

Sin embargo, la última medida de Trump, pareció haber resultado contraproducente, al menos inicialmente, ya que no provocó un aumento del tráfico de buques mercantes y sí provocó la prometida demostración de fuerza de Irán, que ha amenazado con responder a cualquier escalada con nuevos ataques contra sus vecinos que acogen a soldados estadounidenses. Las principales compañías navieras ⁠afirmaron que probablemente esperarían a que se acordara el fin de las hostilidades antes de intentar cruzar el estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó ​que los acontecimientos del lunes demostraban que no había una solución militar a la crisis. Dijo que las conversaciones de paz avanzaban con ‌la mediación de Pakistán, al tiempo que advertía a EEUU y a Emiratos Árabes ‌Unidos de que no se dejaran arrastrar a un "atolladero por parte de malintencionados".

"El Proyecto Libertad es el Proyecto Estancamiento", escribió en las redes sociales.

No obstante, el ejército estadounidense dijo ⁠que dos buques mercantes estadounidenses lograron atravesar el estrecho, sin precisar cuándo, con el apoyo de destructores lanzamisiles de la Armada. Aunque Irán negó que se hubiera producido ningún cruce en las últimas horas, Maersk afirmó que el Alliance Fairfax, un buque con bandera estadounidense, salió del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz acompañado por el ejército estadounidense el lunes.

El comandante de las fuerzas estadounidenses en la región dijo que su flota había destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes, algo que Irán también negó. El almirante Brad Cooper dijo que había "aconsejado encarecidamente" a las fuerzas iraníes que se ​mantuvieran alejadas de los activos militares ‌estadounidenses que llevaban a cabo la misión.

Las autoridades iraníes publicaron un mapa de lo que, según ellas, era una zona marítima ampliada ahora bajo su control, que se extendía mucho más allá del estrecho e incluía largos tramos de la costa de Emiratos Árabes Unidos.

Corea del Sur informó de que uno de sus buques mercantes, el HMM Namu, sufrió una explosión y un incendio en la sala de máquinas mientras se encontraba en el estrecho, aunque nadie a bordo resultó herido, y un portavoz dijo que no estaba claro si el incendio fue causado por un ataque o se originó internamente.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó de que dos ⁠buques habían sido alcanzados frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, y la petrolera emiratí ADNOC dijo que uno de sus petroleros vacíos fue alcanzado por drones iraníes.

IRÁN INCENDIA UN PUERTO PETROLERO EMIRATÍ

Tras los ataques con drones y misiles denunciados a lo largo del día en el interior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), incluido uno que provocó un incendio en Fuyaira, un importante puerto petrolero, EAU afirmó que los ataques iraníes suponían una grave escalada y se reservó el derecho a responder. Fuyaira se encuentra fuera del golfo Pérsico, lo que la convierte en una de las pocas rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio que no requiere atravesar el estrecho de Ormuz.

Su Gobierno también afirmó que estaba implantando la enseñanza a distancia para los alumnos por motivos de seguridad.

La cadena de televisión estatal iraní dijo que oficiales militares habían confirmado que atacaron EAU en respuesta al "aventurerismo del ejército estadounidense".

Anteriormente, Irán había afirmado que había disparado contra un buque de guerra estadounidense que se acercaba al estrecho, obligándolo a dar ‌media vuelta. Un informe inicial iraní había indicado que un buque de guerra estadounidense había sido alcanzado, pero Estados Unidos lo desmintió y funcionarios iraníes describieron posteriormente los disparos como disparos de advertencia.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la situación completa en el estrecho el lunes, ya que las partes beligerantes emitieron declaraciones contradictorias.

Los precios del petróleo subían más de un 5% en una jornada volátil tras las noticias sobre el aumento de los ataques iraníes. [O/R]

El mando unificado de Irán ha comunicado a los buques mercantes y petroleros que deben coordinarse con sus fuerzas armadas.

"Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo Ejército de los Estados Unidos, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz", afirmó.

Estados Unidos e Israel suspendieron sus bombardeos contra Irán hace cuatro semanas, y funcionarios ‌estadounidenses e iraníes mantuvieron una ronda de conversaciones de paz cara a cara. Sin embargo, los intentos de concertar nuevas reuniones han fracasado.

Los medios estatales iraníes informaron el domingo de que Estados Unidos había transmitido su respuesta a una propuesta iraní de 14 puntos a través de Pakistán, y que Irán la estaba examinando. Ninguna de las partes dio detalles.

La propuesta iraní pospondría el debate sobre los programas de energía ‌nuclear e investigación de Irán hasta después de ⁠alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y resolver el enfrentamiento sobre el transporte marítimo. Trump afirmó durante el fin de semana que aún la estaba estudiando, pero que probablemente la rechazaría.

Los últimos datos de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que los daños al programa nuclear de Irán —que, según ​Irán, es un programa nuclear civil puramente pacífico— han sido limitados desde que comenzó la guerra, según informaron fuentes oficiales a Reuters. Las instalaciones nucleares de Irán fueron bombardeadas por Estados Unidos e Israel en ataques el año pasado. Trump quiere eliminar las reservas de uranio enriquecido de Irán para impedir que el país lo procese hasta el punto de poder fabricar un arma nuclear.

Con información de Reuters