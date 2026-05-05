Mendy, del Real Madrid, sufre una nueva lesión

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - UEFA Champions League - Cuartos de final - Partido de vuelta - Bayern de Múnich vs Real Madrid - Allianz Arena, Múnich, Alemania - 15 de abril de 2026. Ferland Mendy, del Real Madrid

​El defensa del Real Madrid Ferland Mendy ha sufrido una lesión muscular ‌en el ‌cuádriceps derecho, dijo el club español el lunes, lo que plantea la posibilidad de otra baja prolongada para el francés, que apenas regresó en noviembre tras someterse a una operación ​en la ⁠misma pierna el año pasado.

Desde que ‌fichó por el Real Madrid ⁠en 2019, el lateral ⁠izquierdo ha sufrido repetidos contratiempos por lesiones, incluida una operación en abril del ⁠año pasado, y sólo ha ​disputado nueve partidos esta temporada. ‌Sufrió la última ‌lesión durante la victoria por 2-0 ⁠del domingo sobre el Espanyol, abandonando el terreno de juego con evidentes muestras de dolor en el ​minuto 14.

"Tras ‌las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una ⁠lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", dijo el club en un comunicado.

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Este contratiempo podría hacer que Mendy se sume a Eder Militão, Arda Güler ‌y Rodrygo entre los jugadores que se espera que se pierdan lo que resta de la temporada, incluido el clásico del domingo contra el Barcelona.

Mendy jugó ‌por última vez con Francia en 2024 y no se esperaba que formara ‌parte de ⁠la convocatoria de Didier Deschamps para la Copa Mundial de ​este año.

Con información de Reuters