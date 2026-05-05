Muerte de Rocío Alvarito: se conoció un estremecedor video de la joven antes de caer del balcón de un segundo piso

Rocío Alvarito (26) murió en febrero de 2026 tras caer del balcón del departamento en el que vivía con su novio en la ciudad de La Plata. El edificio se encuentra en la calle 47 y Diagonal 76 y, según consta en la causa, todo inició con una severa discusión de la pareja que fue filmada por la propia víctima del hecho. Se trata de una grabación de celular que Rocío hizo minutos previos a su muerte.

En la imágenes se puede ver que la joven sigue por la casa a su pareja mientras sostiene haber sido golpeada y maltrata por él antes de la filmación. "Ahí lo tenés al maltratador, sos un violento. Mirá lo que me hiciste", se la escucha decir. Al mismo tiempo, muestra a cámara su brazo y dice: "Mirá cómo me marcó toda".

En tanto, el sujeto sigue caminando por el lugar -notablemente revuelto y con signos de violencia- sin dirigirle la palabra. De hecho, se puede observar que la puerta del dormitorio está totalmente rota.

"Acá tenés al que te llama y te dice 'rompí todo'", menciona Rocío en el video difundido por Infobae. La grabación finaliza con un llamado del hombre a Julio, padre de la joven. Ella termina diciendo: "Igual que el padre, violento, maltratador".

La Justicia tiene en la mira al novio de Rocío

M.A.G. se encuentra detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato por orden del juez de la causa. Hubo dos pedidos de excarcelación por parte de la defensa del joven pero fueron rechazados. Asimismo, el juez de garantías, Pablo Reale, dispuso la realización de pericias psiquiátras y psicológicas para determinar el perfil y la personalidad del acusado y saber si es un riesgo para sí mismo o para terceros. El objetivo de estos estudios también responden a las solicitudes de la defensa de acceder a una prisión domiciliaria luego de negársele la excarcelación.

El sospechoso está imputado por "privación ilegítima agravada". La fiscalía, a cargo de Álvaro Garganta, sostuvo en su argumento que este delito habría provocado la "descompensación psicológica de la víctima" que, a su vez, hizo que decidiera escaparse de la casa colgándose del balcón para que su pareja no la alcanzara.

Mientras se investiga el hecho, el novio niega la acusación afirmando que la discusión con Rocío había iniciado la noche anterior a su muerte y que luego él había tomado la decisión de terminar la relación, algo que la víctima habría tomado mal.

"Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento", expresó.

Además, el sospechoso afirmó que trató de ayudar a su novia para que saliera del balcón, pero que finalmente no pudo y la joven cayó al vacío. "Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda", concluyó.