Tristeza en Gran Hermano: un participante sigue sin saber que murió un ser querido

Participante de Gran Hermano perdió un ser querido.

El aislamiento dentro de Gran Hermano Generación Dorada siempre fue una de las reglas más extremas del formato. Una vez que los participantes ingresan a la casa, quedan completamente desconectados del exterior y solo en situaciones excepcionales la producción rompe esa burbuja.

El participante que no sabe que sufrió una dura pérdida

A lo largo de distintas ediciones hubo casos donde se permitió informar tragedias familiares, pero esta vez la situación abrió un fuerte debate entre los fanáticos del reality. El protagonista es Manuel Ibero, quien todavía no sabe que atraviesa una pérdida muy dolorosa fuera de la casa.

Mientras continúa aislado y ajeno a todo, murió Ámbar, su perra Golden Retriever, una mascota con la que tenía un vínculo muy especial y que aparecía constantemente en sus redes y en relatos familiares.

La noticia se conoció a partir de un posteo realizado por el hermano del participante, quien decidió despedirla públicamente con un mensaje cargado de emoción. “Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar”, escribió, en palabras que rápidamente se viralizaron entre los seguidores del programa.

El mensaje siguió con una despedida todavía más emotiva: “Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa”.

La publicación generó un enorme impacto en redes sociales y abrió una pregunta que rápidamente se instaló entre los seguidores del reality: ¿la familia debería contarle lo que pasó o mantenerlo en secreto hasta que salga?

¿Le van a contar a Manuel Ibero sobre la muerte de su perra?

El dilema no es sencillo. Según los protocolos del programa, las mascotas no suelen considerarse una emergencia familiar obligatoria, por lo que la decisión queda muchas veces en manos del entorno más cercano del participante.

Analizan si decirle o no a Manuel Ibero sobre la muerte de su perro.

Por eso, el caso de Manu despertó tanta sensibilidad. Quienes siguen el reality remarcan constantemente el amor que tenía por Ámbar y sostienen que enterarse tiempo después podría ser todavía más doloroso.

Por ahora, desde la producción reina el silencio y no hubo ninguna señal de que vayan a informarle lo ocurrido. Mientras tanto, él sigue adelante dentro de la casa, completamente ajeno a una noticia que afuera ya conmueve a todos. Y justamente ahí aparece el lado más cruel del aislamiento: seguir sonriendo, jugando y conviviendo, sin saber que algo muy importante ya cambió para siempre.