En el programa de Jonatan Viale se burlaron en vivo de las excusas del Gobierno.

Manuel Adorni está en una situación cada vez más delicada. Lo que empezó con sospechas de corrupción, terminó en una investigación en la Justicia. En estos días, se procedió con la toma de declaraciones a diferentes testigos convocados, incluyendo un contratista que realizó reformas por 245.000 dólares en la casa que el jefe de gabinete posee en Indio Cuá.

Durante el programa que Jonatan Viale conduce en TN se refirieron a este nuevo dato que salió a la luz, mostrando la respuesta que esgrimieron desde Casa Rosada ante las nuevas pruebas. Sin embargo, una de ellas llamó la atención de todos en el estudio, generando risas diversas.

Manuel Adorni durante su comparencia ante la Cámara de Diputados.

La respuesta de Casa Rosada que hizo reir a todos en TN

Para entrar en tema, durante el ciclo armaron varias placas con la respuesta que dieron desde el Gobierno sobre la declaración del contratista. "Casa Rosada dice 'este no es el monto', sobre los 245.000 dólares", expuso uno de los panelistas, quien luego leyó la segunda imagen: "'Seguramente vamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero'. Esto es medio raro. Ellos lo que dicen es que básicamente hay una distorsión entre lo que contó el hombre que hizo la obra y la casa en la que vive Adorni".

Sin embargo, el pasaje que hizo reir a todos fue el último: "'Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó'". "Esto es espectacular", se mofó uno de los integrantes de la mesa, mientras que se escuchaba la risa de todos los demás. "¿Esto dicen acerca de Adorni?", preguntó Viale asombrado. "Acá están entregando al arquitecto, lo cual es raro", respondió su colega. "Dios mío...", soltó el conductor.