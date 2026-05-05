CABA y Provincia: los movimientos de Bullrich en la Capital y la cumbre del PRO bonaerense con la presencia de Santilli

La carrera electoral de cara al próximo año empieza a tomar temperatura y a definir sus frentes en los dos distritos más importantes, con movimientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense. Mientras Patricia Bullrich acelera su posicionamiento porteño desde el exterior para disputar la Capital Federal, el PRO intenta ordenar su estructura provincial en una cumbre con intendentes que contará con la presencia clave del ministro del Interior, Diego Santilli.

Sugestiva

Bullrich sumó un nuevo movimiento sugestivo a la lista de los últimos tres días y que la ubican compitiendo en las elecciones del año que viene. Desde Santiago de Chile, la senadora adelantó posibles ejes de campaña para la Ciudad de Buenos Aires: limpieza, subtes, tránsito e impuestos. Desde su entorno compartieron esa agenda con mucho énfasis, anticipando una batalla por la Capital Federal.

Después de deslizar una candidatura en CABA con un spot y un mensaje de “libre interpretación”, la senadora viajó a Chile, como anticipó El Destape hace dos semanas. Allí mantuvo un encuentro con el alcalde de la capital del país vecino, Mario Desbordes, con quien conversó sobre “el orden, la seguridad y la gestión eficiente” como “base obligatoria de una Ciudad que crece”.

Según expuso el legislador porteño y parte de la mesa chica de Bullrich, Juan Pablo Arenaza, que viajó con ella a Chile, el alcalde “puso en orden su Ciudad en pocos meses y con quien coincidimos en que no hay crecimiento posible sin seguridad ni una gestión moderna y eficiente. Ese es el rumbo que hay que seguir”.

No es el primer viaje internacional que hace la ex ministra. La semana pasada había estado en Montevideo, Uruguay, invitada por la Fundación Manantiales para conversar sobre la lucha contra el narcotráfico. En los próximos días, a fines de esta semana o la próxima, se espera que camine la Ciudad de Buenos Aires y, luego, viaje a alguna provincia argentina.

El PRO piensa la alianza de PBA

Diego Santilli se reunirá con todos los intendentes del PRO bonaerense este martes a la tarde en la sede del partido que comanda Cristian Ritondo. El actual funcionario nacional maneja un trabajoso equilibrio entre su presencia en el Gabinete y su pertenencia al macrismo, un rol positivo tanto para su figura y pretensiones personales como los intereses del espacio amarillo, que ve en el ministro un enlace más que necesario con el Gobierno. Un puente que necesitan y supieron encontrar en él.

En el cuarto piso de la sede ubicada en la calle Balcarce, el partido amarillo de la provincia de Buenos Aires reunirá a todos los jefes comunales para empezar a delinear el próximo año electoral. La novedad más potente es la presencia del ministro del Interior que hasta el momento evitó eventos partidarios para no comprometer su posición dentro del Gabinete mileísta. Una actitud comprendida dentro del PRO como parte de una estrategia equilibrista de la que podrían beneficiarse todos.

Santilli está a cargo de la Subsecretaría de Municipios bonaerenses, por lo que el vínculo con los caciques es parte de su gestión cotidiana dentro del partido. Sin embargo, hacía tiempo que el actual ministro no estaba cara a cara con los dirigentes territoriales. De hecho, desde que asumió en el Gobierno se complicó ese contacto más directo por cuestiones de agenda. Por eso, Ritondo también se mostró interesado en poder generar este encuentro que estaba programado desde hacía algunos días pero no había podido concretarse hasta este momento.

El encuentro estará inmerso dentro de una dinámica mucho más amplia. El PRO retomó su actividad partidaria con fuerza y planea concretar, en breve, otra reunión territorial. En este caso con los concejales que maneja el partido amarillo. Por lo pronto, para el mitin de este martes están confirmados todos los intendentes a las 15:30.

En tanto, este lunes, Santilli se mostró junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Según se informó, durante la reunión conversaron sobre distintos temas de gestión, entre ellos el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y la relación fiscal entre Nación y Entre Ríos. Respecto a la reforma electoral que impulsa el Gobierno, el mandatario provincial expresó "la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".