Rutte, de la OTAN, dice que los europeos han "captado el mensaje" de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla junto al primer ministro de la República Checa, Andrej Babis (no aparece en la imagen), durante una rueda de prensa en Praga, República Checa

Los países europeos han "captado el mensaje" del presidente estadounidense, Donald ‌Trump, y ahora ‌se están asegurando de que se cumplan los acuerdos sobre el uso de las bases militares, afirmó el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump ha acusado a algunos países de ​la OTAN de ⁠no hacer lo suficiente para apoyar ‌a Estados Unidos en la guerra ⁠con Irán. Estados Unidos ⁠anunció el viernes sus planes de retirar 5.000 soldados de Alemania, una nueva muestra de ⁠su descontento con los aliados europeos.

"Sí, ​ha habido cierta decepción por ‌parte de Estados Unidos, ‌pero los europeos lo han escuchado", dijo ⁠Rutte a los periodistas en una cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia.

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"Ahora se están asegurando de ​que ‌se apliquen todos los acuerdos bilaterales sobre las bases", dijo.

España, miembro de la OTAN, ha dicho que las bases militares en su territorio no ⁠pueden utilizarse para la guerra con Irán. Sin embargo, Rutte señaló que otros países de la OTAN, como Montenegro, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, estaban atendiendo las solicitudes de uso de ‌bases y otro tipo de apoyo logístico.

Rutte también señaló que "cada vez más" países europeos estaban desplegando medios, como cazaminas y dragaminas, cerca del golfo Pérsico para estar preparados para ‌una "próxima fase".

Varios países europeos han manifestado su disposición a participar en una misión para ayudar ‌a garantizar ⁠la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz una vez ​que la guerra haya terminado.

Con información de Reuters