América remonta y rescata empate de último minuto en postemporada de fútbol mexicano

América, ​el club más ganador del fútbol mexicano, remontó el domingo dos goles en contra y rescató un empate de 3-3 ante Pumas UNAM en los últimos minutos ‌del partido de ida correspondiente a los ‌cuartos de final del torneo Clausura.

Las "Águilas" del América lograron la igualada gracias a los goles de Isaias Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas. Para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México anotaron el brasileño Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo.

"Resaltar el gran partido, a la altura de lo que se espera de estos dos equipos en la liguilla, hay que celebrar cuando entregamos partidos como este, con tanta emoción. Feliz después de estar tres a ​uno atrás, pocos equipos consiguen ⁠recuperarse, dimos una demostración de fuerza, de no rendirse nunca, de creer en nosotros", ‌dijo el director técnico de América, el brasileño André Jardine.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Somos América, no importa ⁠la cancha donde juguemos, representamos al club y al ⁠escudo con toda la energía y personalidad, estamos a la altura de la institución, vamos confiados a buscar el pase a donde sea", agregó.

En el partido disputado en el estadio Banorte ⁠de la Ciudad de México, Pumas se adelantó a los cinco minutos con un ​disparo de Juninho desde fuera del área, después de que Jordan ‌Carrillo aprovechó un error defensivo en la ‌salida del América para robar el balón y cedérselo al delantero brasileño.

América empató a ⁠los 12 minutos con un disparo de zurda de Violante dentro del área tras un pase retrasado de Patricio Salas.

El equipo local estuvo cerca de dar la vuelta al marcador a los 23 minutos con un disparo de Zendejas que se estrelló en el travesaño.

Pumas retomó la ​ventaja a los ‌44 minutos cuando Antuna definió de derecha después de que el portero Rodolfo Cota rechazó un remate de Carrillo, quien anotó el tercer gol a los 52 con un colocado disparo desde fuera del área tras eludir a Erick Sánchez.

América descontó a los 78 minutos con un tiro penal que anotó Henry Martín. ⁠El árbitro decretó la pena máxima después de revisar en el VAR la jugada donde el panameño Adalberto Carrasquilla sujetó por el cuello al brasileño Rodrigo Dourado.

El empate para América llegó a los 85 minutos por la vía del tiro penal que anotó Zendejas después de que el defensor brasileño Nathanael Da Silva dio una patada a Henry Martín dentro del área.

América estuvo cerca de dar la vuelta al marcador a los 89 minutos con un potente disparo de Miguel Ángel Vázquez que atajó ‌el portero costarricense Keylor Navas.

"Feliz y emocionado de ver lo que mi cabeza quería ver hace unos meses. Estoy feliz y orgullosos de lo que vi dentro de la cancha, les dije allá adentro: levanten la cara, vamos a ir a nuestro estadio y con nuestra gente", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Pumas, Efraín Juárez.

La serie se definirá el 10 de mayo ‌en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

En el otro partido del domingo, Pachuca ganó 1-0 como visitante al vigente campeón Toluca con un gol del ecuatoriano Enner Valencia, quien a los ocho ‌minutos metió el balón ⁠por el ángulo izquierdo con un potente y colocado disparo desde fuera del área.

El partido de vuelta se disputará el 10 de mayo en el ​estadio Hidalgo de Pachuca.

El sábado, Tigres UANL y Cruz Azul dieron el primer paso hacia las semifinales tras vencer 3-1 y 3-2 a Guadalajara y Atlas, respectivamente, en los partidos de ida por los cuartos de final.

Ambas series se definirán el 9 de mayo.

Con información de Reuters