Hizo un gol y lo festejó mostrando su tarjeta de agente inmobiliario

El delantero aprovechó la visibilidad del partido y se volvió sensación en las redes

No hay un manual sobre cómo deben llevarse a cabo los festejos de goles. Es una sensación que nace después de que el acto se acaba de concretar. Dependiendo del contexto, puede ser con mucha efusividad, pero en otros es una gran oportunidad para mostrar un proyecto personal. En Canadá, un jugador decidió sacar su tarjeta de agente inmobiliario para que lo llamen y vender una casa.

"Soy jugador a tiempo completo aquí en el Inter Toronto, y también agente inmobiliario a tiempo completo. Pensé, ya sabes, que gasto mucho dinero en marketing para mi negocio fuera del fútbol, así que decidí conseguir algo de marketing gratis aquí", expresó Tomas Skublak, que se desempeña como delantero del Inter Toronto.

A los 49 minutos, el atacante abrió el marcador ante Atlético Ottawa y al momento de festejar se acordó que tenía guardada una tarjeta especial en una de sus medias. El delantero polaco, con nacionalidad canadiense, se paró delante de una de las cámaras de transmisión y mostró presentación como agente de bienes raíces. "jajajaja es una celebración asombrosa, si necestias una casa llamalo", expresó uno de los comentaristas de la televisión al ver el gesto.

Si se revisan las redes sociales de Tomas Skublak, es notable la diferencia que hay entre los posteos que venía realizando antes del festejo y lo que sucedió después. Hay una gran cantidad de noticias que resaltan su gesto y que dan detalles de su vida por fuera de un campo de juego. Una estrategia de marketing que funcionó, no solo porque ganó visibilidad, sino porque aumentó la cantidad de seguidores.

“Hey, ¿quieres vender tu casa?”, expresó el atacante en la cuenta del Inter Toronto después del partido. Además de resaltar lo importante que fue conseguir los tres puntos que estaban en juego porque le permitió al equipo escalar posiciones y ubicarse en el tercer escalón con ocho unidades y cinco de distancia del primero. Lo particular es que la Canadian Premier League es una competencia que dispone de tan solo ocho equipos.

La insólita medida de FIFA que puede cambiar al fútbol

Hasta el momento, los partidos internacionales se encuentran regulados por la confederación en lo que respecta a copas, pero los demás quedan en manos de la FIFA, que debe dar el permiso correspondiente. En las últimas semanas, se conoció que el organismo podría impulsar un proyecto para que al menos un encuentro de cualquier liga local pueda trasladarse al extranjero durante una temporada.

A modo de ejemplo, la AFA podría negociar que el próximo River vs. Boca se lleve a cabo lejos del Monumental y de la Bombonera y que la sede quede reservada al mejor postor. Eso sí, todavía no está del todo claro si los equipos podrían negarse a trasladar sus localías, ya que no todos los hinchas tienen la posibilidad de viajar al exterior.

“La FIFA está estudiando seriamente la posibilidad de autorizar un partido al año a las ligas nacionales en el extranjero”, expresa la noticia que el medio inglés The Guardian compartió y que generó bastante rechazo entre los fanáticos, que se muestran enojados por las medidas por negocio que se buscan impulsar y que terminan alejando al deporte de su carácter popular. Uno que hace tiempo dejó de serlo.