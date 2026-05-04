Adorni evitó negar de manera directa que no hay sobresueldos en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó decir de manera directa que no hay sobresueldos dentro del Poder Ejecutivo, luego de que esas versiones surgieran de una nota periodística. Fue su primera conferencia de prensa en más de un mes y medio y en el marco de nuevas restricciones impuestas al periodismo acreditado.

"No analizamos notas periodísticas", se limitó a decir Adorni en su conferencia al ser consultado acerca de un artículo publicado en el diario Clarín el último domingo, en el que que menciona la sospecha de que "hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido".

"Me remito a la pregunta que le di a tu compañero", agregó el jefe de Gabinete cuando fue nuevamente consultado sobre las sospechas de sobresueldos, aludiendo a que no habla sobre versiones del periodismo. Sin embargo, pese a la insistencia de los dos periodistas, en ningún momento Adorni dijo que sean inexistentes estos pagos en negro a funcionarios del Ejecutivo, evitando desmentir claramente las versiones.

La polémica se da en el contexto del congelamiento salarial que los funcionarios públicos arrastraron hasta enero pasado en el Poder Ejecutivo, ya que ni Javier Milei ni el Gabinete ni las autoridades políticas de cada dependencia habían gozado de aumentos entre la asunción del Presidente y ese último mes.

El descongelamiento recién se produjo en enero pasado, cuando el Gabinete duplicó sus salarios, pasando de cobrar 3.500.000 pesos a más de 7.000.000 de pesos. A su vez, a partir de junio recibirán otro aumento que los llevará a cobrar más de 8.000.000 de pesos, totalizando una suba del 123% en cinco meses.

Por otra parte, y ante una pregunta de El Destape sobre una reciente encuesta de Atlas Intel que muestra que un 59% de evaluación negativa del Gobierno, Adorni ensayó una apenas tibia autocrítica sobre el rumbo de la administración. "Entendemos que falta un largo camino por recorrer", reconoció el jefe de Gabinete. "Todos los días trabajamos para que Argentina esté cada día mejor, más abierta al mundo, con mayor crecimiento, menor tasa de desempleo, mayores salarios y menor inflación", agregó, y admitió que "esto no significa que el trabajo esté terminado ni que todo esté perfecto ni mucho menos".

Siguen las restricciones a la prensa en Casa Rosada

Este lunes fue la primera vez que Manuel Adorni dialogó con los periodistas en 41 días, dado que el jefe de Gabinete limitó al máximo sus interacciones con la prensa tras su conferencia del 12 de marzo pasado, en la que falló en dar explicaciones concretas sobre las denuncias y sospechas de corrupción que lo salpican en la justicia.

Se dio en el marco de la reapertura de la sala de periodistas de la Casa Rosada, luego de diez jornadas de cierre (algo inédito desde al menos 1976) bajo la excusa de que una nota de Todo Noticias, en la que un acreditado de ese medio filmó pasillos con anteojos inteligentes, comprometía la seguridad del Presidente.

Pese a ello, el reingreso de la prensa se dio bajo mayores restricciones que antes del cierre de la sala. Ahora, la prensa acreditada solo puede circular dentro de la Sala de Periodistas y zonas aledañas a ella como el Patio de las Malvinas.

Al contrario, quedó prohibido el ingreso de la prensa a zonas como el Patio de las Palmeras. Un sitio que, al estar al lado de la zona de entrada de los funcionarios e invitados oficiales sobre la avenida Rivadavia, resulta clave para conocer quiénes ingresan diariamente, lo que hace a la publicidad de los actos de Gobierno.

Esto se suma a otras restricciones como la colocación de vidrios esmerilados en las puertas de la Sala de Periodistas. "Estos protocolos se van a ir revisando y modificando" a medida que "Casa Militar empiece a entender que los controles van a funcionar y que no hay riesgo adicional de filmaciones o imprudencia en materia de seguridad por parte de los periodistas", afirmó Adorni en su conferencia.

Aun así, ni el jefe de Gabinete ni otros funcionarios dieron más precisiones acerca de cuándo podrían comenzar a levantarse estas nuevas restricciones a la libertad de prensa.