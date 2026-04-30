Denuncias a Milei por aprietes, persecución y doxeo: el cierre de la Sala de Prensa de la Rosada llegó al Congreso

El cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada llegó hasta el Congreso. Se reunió la oposición unida en la comisión de Libertad de Expresión y hubo graves denuncias contra el presidente Javier Milei. Aprietes a dueños de medios de comunicación para echar periodistas, persecución y doxeo en redes sociales fueron algunas de las denuncias de los periodistas presentes en una de las salas del Anexo del Congreso.

La oposición se reunió en un abanico de colores políticos diversos. La izquierda, el PJ, el kirchnerismo, el socialismo y la Coalición Cívica se juntaron con los periodistas acreditados de la Rosada, que llevan una semana sin poder ingresar a sus lugares de trabajo. Y también se sumaron otros periodistas de más medios para contar el maltrato de Milei hacia ellos y la presión del Gobierno.

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El presidente de la comisión, Guillermo Montenegro (LLA), no quiso convocarla. Por lo tanto, la reunión fue impulsada por los vicepresidentes de la misma: Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas). Ni el PRO y la UCR, aliados del Gobierno, estuvieron presentes.

El PRO fue muy criticado por su postura de silencio ante la decisión de Milei. Al salir de la reunión, un asesor de Cristian Ritondo se acercó, se mostró preocupado y dijo que el diputado PRO se había manifestado en contra del cierre de la Sala de Prensa el fin de semana.

Uno de los discursos más fuertes fue el de Liliana Franco, periodista de Ámbito Financiero y TN. "Reemplacemos 'periodistas' por 'negros' o 'judíos', así empezó en Alemania", expresó. Además, dijo que los cruces de Milei a los medios "son graves" porque está "denostado a un colectivo" de forma "institucional", y exigió que el Poder Legislativo "haga algo".

La periodista Mónica Gutiérrez dio cuenta de las amenazas en las redes sociales. "Milei agrede porque matchea con el ecosistema digital". Asimismo, advirtió que "el poder busca intermediarios que no cuestionen".

Por su parte, el autor de esta nota y periodista de El Destape contó que "el deporte favorito de Milei es llamar a dueños de medios y pedirles las cabezas de periodistas". Y agregó: "Por suerte, la mayoría de ellos no cumplió y muchos de esos periodistas siguen en sus lugares de trabajo".

El secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carreira, fueron invitados a esta reunión pero no quisieron participar. Estuvieron, además, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), representada en Paula Moreno, y el Secretario General del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Agustín Lecchi.

La primera contó que FOPEA avanza para que venga al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ya está al tanto de la situación. Y Lecchi aseguró en su rol de gremialista: “Nos parece bien articular con distintos sectores que conformamos el mundo de la comunicación, de hecho, acá están presentes las empresas, trabajadores proscriptos y representantes gremiales”, agregó.

En la exposición se derribó el mito de "periodistas ensobrados, chorros y corruptos". Se informó que el 70,5% de los periodistas cobró por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo en prensa. El 43% cobró por debajo de la línea de pobreza incluyendo la suma de todos sus empleos. Y sólo a un 4,8% le alcanza para vivir con lo que cobra en su principal empleo en prensa.

Los diputados presentes fueron: por Unión por la Patria, Nicolás Trotta, Germán Martínez, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Roxana Monzón, Kelly Olmos, Juan Marino, Sabrina Selva, José Glinsky, Horacio Pietragalla, Juan Carlos Molina y Ernesto Nader; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Esteban Paulón (Socialismo) y Romina del Plá (FIT).

De los medios estuvieron presentes Malena Winer, Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino), Fabián Waldman (La Patriada), Natasha Niebieskikwiat, Silvia Naishtat (Clarín), Nora Veiras, Melisa Molina (Página 12), el abogado de Perfil, Agustín Bosch, y Silvia Mercado (C5N)