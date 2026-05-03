50º Edición de Feria del Libro de Buenos Aires: Las actividades del Grupo Editorial Sargantana

Para empezar, los historietistas Enrique Alcatena, Matias Muzzillo y Sergio Carrera firmarán ejemplares de sus novelas gráficas editadas por el Grupo Editorial Sargantana hoy domingo 3 de mayo, a las 18 horas, en el stand 1210, en el Pabellón Verde de La Rural, el predio ferial ubicado en Palermo. Alcatena es dibujante en ¨La Torre del Elefante¨ del sello Aleta Ediciones, Muzzillo en ¨Las Narraciones de Arthur Gordon Pym¨, del sello Desfiladero Ediciones; Carrera es artista integral en ¨De Vour¨, también de Aleta Ediciones.

Mañana, lunes 4 de mayo Muzzillo y Carrera ofrecerán la charla ¨Cómo me hice Artista del Cómic¨, orientada para chicos de 6 a 16 años, a las 15 horas, en el stand de Zona Futura, en el Pabellón Amarillo, también en La Rural. Luego de la actividad, a eso de las 16 horas, Muzzillo va a firmar nuevamente ejemplares de su libro en el stand 1210, en el Pabellón Verde.

Por último, el martes 5 de mayo, a las 18 horas, en la Librería del Fondo de Cultura Económica (Costa Rica 4568, CABA), se llevará a cabo la presentación de Las Narraciones de Arthur Gordon Pym, la adaptación al cómic de la única novela escrita por Edgar Allan Poe, con entrada libre y gratuita. Se trata de una novela gráfica con guion de El Chino de Pelo Crespo, conocido por sus historias de terror atmosférico y dibujos del talentoso artista Matías Muzzillo.

Además de contar con la presencia del dibujante Muzzillo, participará también de la actividad la reconocida divulgadora de historietas Melisa Sabaris y la representante en nuestro país del Grupo Editorial Sargantana, Patricia Moriente.

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, la presentación de Las Narraciones de Arthur Gordon Pym es una perfecta oportunidad para conversar sobre esa única novela escrita por Poe, hoy considerada tan enigmática como estimulante. Se trata de una obra emblemática, donde el escritor se permitió a sí mismo darse luz verde para desplegar el vértigo del mar abierto y la zozobra literaria y espiritual y, así, poder terminar de alcanzar su paroxismo con un críptico final, germen de muchas otras ficciones.

Lo que tenés que saber sobre las novelas gráficas

¨Las Narraciones de Arthur Gordon Pym¨, de Edgar Allan Poe. Adaptación de El Chino de Pelo Crespo y de Matías Muzzillo.

Arthur Gordon Pym, el indiscutido protagonista de esta historia se sube clandestinamente al barco ballenero Grampus. Tras muchas experiencias y desgracias que ponen en riesgo su vida, desde motines, encuentros con nativos y naufragios hasta canibalismo, se sumerge en ciertos misterios rincones de los mares antárticos, hasta alcanzar una gran revelación.

Si bien la adaptación al cómic apela a una propuesta narrativa dinámica y sorpresiva, maneja muy bien el suspenso y el misterio para mantener al lector en alerta hasta el final. El dibujo de Muzzillo es realmente atrapante. Con su trazo roto y los gestos brutales de cada uno de los personajes, consigue construir una atmósfera de terror absoluto, totalmente asfixiante.

Editorial: Desfiladero Ediciones

Año de Edición: 2025

Formato: Tapa rústica, 272 páginas (24 cm. por 17 cm.)

Recomendación: jóvenes y adultos.

¨La Torre del Elefante¨, una historia de Conan de Robert E. Howard. Adaptación de Claudio Álvarez y Enrique Alcatena.

Después de una conversación en una taberna en la sórdida Zamora, Conan decide intentar lo imposible: robar la joya conocida como El Corazón del Elefante, escondida en una torre tan enigmática como impenetrable. Protegida por la magia negra del temido Yara y custodiada por criaturas de otras tierras, la torre esconde un secreto terrible. ¿Podrá Conan salir victorioso esta vez?

Aunque se trata de una adaptación al cómic bastante lineal y fiel de una historia ya bastante conocida, Alcatena despliega todo su arte para ofrecer viñetas repletas de detalles en los que se destaca la acción y el movimiento. Al respecto, los tiempos y ritmos narrativos que marca Álvarez, su fusionan de manera pertinente con los trazos y las líneas de Alcatena, que aunque no salen del banco y negro en ningún momento, acompañan los diálogos de manera magistral para conseguir atrapar al lector hasta el final.

Editorial: Aleta Ediciones

Año de Edición: 2025

Formato: tapa dura a color, 72 páginas (21 cm. por 28 cm.) en blanco y negro.

Recomendación: jóvenes y adultos.

¨Devour¨, del artista integral Sergio Carrera

Dos mujeres atrapadas en una casa rodeada por una horda zombie, deberán encontrar nuevas motivaciones para no rendirse. Ambas mujeres, deberán evitar caer en la desesperación para hallar el deseo para luchar y elegir la vida sobre la muerte.

Con tintes de erotismo, se trata de un thriller que busca romper los límites entre el horror y los más bajos instintos de la naturaleza humana. Con viñetas a todo color que construyen una atmósfera sofocante e impactante, ¨Devour¨ nos recuerda que así sea que se acabe el mundo, siempre seremos capaces de volver a recurrir a nuestra humanidad.

Editorial: Aleta Ediciones

Año de Edición: 2025

Formato: Tapa rústica, 80 páginas (26 cm. por 17 cm.) a color.

Recomendación: adultos

Un poco sobre el Grupo Editorial Sargantana

Con sus orígenes allá por el año 2014, en Valencia (España), es una editorial relacionado al universo del libro, la cultura y las artes gráficas que se expande a nivel internacional.

Se trata de un grupo que, si bien cuyo material en su mayoría viene de Europa, busca sostener ciertos valores, tales como: conciencia de costes y diversidad de títulos; pasión por la excelencia en calidad, creatividad e innovación; colaboración para mayor satisfacción de autores y lectores; compromiso con la cultura, el medio ambiente, el talento y la transparencia sobre su propio trabajo.

El hecho de que hace algunos meses la editorial haya desembarcado en Argentina, ha permitido al público tener acceso a títulos que antes nunca habían estado en físico en nuestro país. Entre esos, además de novelas gráficas con temáticas políticas y trasfondo histórico, un amplio catálogo de libros que incluye desde literatura infantil y juvenil a un público lector adulto.