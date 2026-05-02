Atacaron con una molotov el Centro Literario Israelita de La Plata

La sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, en la ciudad de La Plata, sufrió un ataque con un artefacto de fabricación casera similar a una bomba molotov lanzadas por personas aún no identificadas. No se registraron heridos, pero sí destrozos en la fachada del edificio y la intervención de una unidad especializada en terrorismo.

El episodio ocurrió este jueves por la noche en calle 11 entre 58 y 59, en el centro platense, donde los agresores arrojaron un elemento casero de tipo molotov contra el frente de la institución. Si bien el objeto con combustible no provocó ni incendio ni heridos, sí produjo la rotura de vidrios y otros daños materiales. Al momento del hecho no había ninguna actividad dentro del establecimiento.

Según fuentes policiales, el episodio quedó a cargo del cuerpo de Delitos Complejos y Contraterrorismo de la Policía Bonaerense, que ya analizan las cámaras de la seguridad de la zona para reconstruir el episodio. Los investigadores del caso no descartan ninguna hipótesis y evalúan un posible acto de antisemitismo, según informó Noticias Argentinas.

Al trascender el hecho, desde la Comisión Directiva de la institución difundieron un comunicado en el que repudiaron lo sucedido y remarcaron que tuvieron que reforzar las medidas de seguridad.

El repudio de la institución

"No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio", indicaron, y agregaron: "Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad".

En el texto, las autoridades dieron los detalles de cómo fue el ataque del jueves a la sede: "Personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales. Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamenteYa se realizaron las denuncias y la justicia se encuentra investigando los hechos".

Al finalizar el comunicado, la entidad expresó su compromiso "con la igualdad y los derechos humanos" y con su "identidad judía y humanista". "Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro. Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación", sostuvieron.