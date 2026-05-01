"Primero las ideas": una parte del peronismo se reunió a debatir en Parque Norte

Este viernes 1° de mayo, más de 100 dirigentes y militantes peronistas de todo el país se reunieron en Parque Norte en el marco del encuentro "El peronismo debate para ser alternativa nacional" bajo una clara consigna que busca el federalismo, aumentar la productividad y terminar con el ajuste del gobierno de Javier Milei que genera pobreza y desigualdad e Argentina. "Primero las ideas", apuntaron.

Durante la jornada se desarrollaron tres paneles temáticos: “Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”; en todos ellos se debatieron propuestas concretas para la coyuntura y una mirada estratégica hacia el futuro. Las comisiones, según indicaron desde el peronismo, estuvieron integradas por "una amplia y diversa" representación federal de dirigentes de todo el país. En esa línea, remarcaron la idea de "representar a la Argentina productiva" con protagonismo en las provincias y "descentrando el debate político" del AMBA.

"Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal. A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes", sostuvo el Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, en el escenario principal. Y aseguró que el peronismo tiene que transformarse en la alternativa para gobernar al país.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, sostuvo que a través de este nuevo encuentro busca "poner en discusión los valores que el peronismo debe representar como el federalismo, la producción, el trabajo y la mejora concreta en la vida de la gente". Y advirtió sobre el presidente: "No está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de Milei sino el de Néstor con la economía creciendo y generando puestos de trabajo".

También tomó la palabra la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. "Este 1° de mayo debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina. Venimos a ratificar eso que Juan Domingo Perón nos grabó a fuego: gobernar es generar trabajo", sostuvo. Y agregó: "Hay millones de argentinos esperando pan, trabajo, esperanza y futuro. El peronismo debe volver a ser la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo".

"Hay que construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos, con un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones. Consolidar un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno. Queremos invitar a todos los argentinos y argentinas que sueñan con vivir un futuro diferente a esta pesadilla, a qué vengan a El Peronismo Debate para acompañarnos juntos a dónde queremos ir", sentenció Tolosa Paz.

Sobre el cierre, el intendente de Pilar, Federico Achával, cuestionó al gobierno de Milei por promover "una mirada individualista que fragmenta a la sociedad" y contrapuso la visión del peronismo. “Tenemos la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación real, capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos y de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”, finalizó.

También tomaron la palabra los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo; los legisladores nacionales Ernesto Pipo Ali (San Luis), Juan Pablo Luque (Chubut), Marcelo Lewandosky (Santa Fe), Pablo Yedlin (Tucumán) y de manera virtual Emir Félix (Mendoza). Y los intendentes Martín Pérez (Río Grande - Tierra del Fuego), Pablo Corsalini (Pérez - Santa Fe), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia - Córdoba), Belén Abdala (Forres - Santiago del Estero), Pablo Grasso (Río Gallegos - Santa Cruz) y Rosario Romero (Paraná - Entre Ríos).

El legislador porteño, Claudio Ferreño, Presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), acompañado por el referente de ParTE en CABA, Luis Sanvitale también dijeron presente.

Qué se debatió en comisiones

En el panel temático de "Trabajo y Producción", el eje estuvo puesto en la recuperación del entramado productivo, la defensa del empleo y el acompañamiento a las PyMEs y economías regionales, en un contexto marcado por la caída del consumo y el deterioro de los indicadores sociales.

Por su parte, desde "Economía con inclusión" señalaron la importancia y la necesidad de "construir un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal, previsibilidad y reglas claras para las inversiones, revisión de retenciones pero con centralidad en el desarrollo productivo y la inclusión social". También se habló de comercio exterior, tarifas y las negociaciones con el FMI.

Por último, en "Desarrollo Federal Sostenible" discutieron sobre crecimiento equilibrado entre regiones, fortaleciendo economías locales e infraestructura.