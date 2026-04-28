El "peronismo del orden": un sector busca romper tabúes económicos y seducir al círculo rojo

En un momento crítico para el gobierno de Javier Milei, el peronismo realiza una serie de movimientos que responden a su convulsionada interna rumbo a las elecciones del 2027. Uno de esos sectores, no encolumnados detrás de La Cámpora y Axel Kicillof, impulsa una serie de debates que pretenden poner en discusión los principios económicos que hasta acá impuso el kirchnerismo en ese sector de la oposición. De momento, advierten, no buscan instalarse como una línea interna ni ubicarse detrás de los nombres que suenan como candidatos para el año que viene.

El 1º de mayo, Día del Trabajador y una fecha especial para un movimiento nacido de la mano de Juan Domingo Perón, se llevará a cabo en el predio de Parque Norte el evento bajo la consigna “El peronismo debate para ser alternativa nacional”. Las cabezas detrás de este conglomerado de dirigentes con fuerte anclaje territorial, legislativo y técnico son Juan Manuel Olmos, los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel; y el intendente de Pilar, Federico Achával.

Olmos es uno de los apoderados del Partido Justicialista, pero especialmente es armador en la Capital Federal y un puente de contacto entre las distintas tribus. Por su parte, Tolosa Paz y Michel son dos diputados con trayectoria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos respectivamente. A ellos se le suman los también diputados nacionales de Unión por la Patria Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut) y Moira Lanesan (Santa Cruz). Son legisladores que ya se diferenciaron internamente cuando cuando votaron a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea mientras que la posición mayoritaria fue en contra.

La gran novedad de este armado es que pretende poner en discusión un tabú económico como es el orden fiscal. Mientras que para los sectores progresistas que integran Unión por la Patria el equilibrio fiscal es visto de reojo, para estos dirigentes el desorden macroeconómico del último gobierno peronista fue el certificado de defunción electoral. Queremos discutir si el orden fiscal o el orden de la macroeconomía es una cuestión ideológica o es una cuestión técnica indispensable para cualquier esquema de crecimiento. Nosotros pensamos lo segundo", afirman desde la organización.

El armador Juan Manuel Olmos impulsa la instalación de un "peronismo del orden".

Hay conceptos que el gobierno de Milei instaló y que en el peronismo consideran que son intrínsecas de su movimiento pero que con el tiempo se perdieron. Se trata del orden. Definición que La Libertad Avanza tomó para instalar un modelo de ajuste económico y represivo ante las manifestaciones. La apuesta es construir un “peronismo del orden” que pueda sentarse a negociar con el establishment sin perder su ADN social. “El peronismo tiene que volver a ser sinónimo de orden jurídico, macroeconómico y orden social. No solo de palo”, destaca ante El Destape uno de los armadores.

Para este sector, el peronismo debe dejar de ser visto como un factor de inestabilidad para las inversiones de largo plazo, por eso entre ellos aparece la seguridad jurídica como un eje ordenador para dar certezas a empresarios que presentaron proyectos de inversión en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que temen por lo que pueda suceder si Milei no reelige. “Hay que respetar a los que producen valor, pero también a los que nos hacemos cargo de la representación política de la sociedad”, reclaman.

“El RIGI no está en discusión”, afirman tajantes ya que entienden que la Argentina necesita inversiones y que los derechos adquiridos de las empresas deben respetarse para evitar controversias judiciales internacionales. Sin embargo, no es un cheque en blanco: la discusión se centra en cómo equilibrar esas inversiones con el "compre nacional" y la protección de la industria local. Ese punto es discutido por empresas mineras, especialmente aquellas involucradas en los megaproyectos de cobre (como Vicuña, MARA o Josemaría) y litio en el norte.

El objetivo final es sintetizar una propuesta donde la generación de riqueza sea la condición previa para la distribución. Un intento por demostrar que el peronismo es capaz de gestionar el capitalismo con sensibilidad social, pero con el rigor técnico que el "círculo rojo" y los mercados demandan. Bajo la premisa de que pretenden construir dentro del peronismo “una alternativa racional” que simpatice con las reglas del juego que el círculo rojo pretende que se mantengan.

“Muchos esperan que el peronismo arme una alternativa racional un país normal, serio, progresista y racional”, deslizan cerca de la organización. Bajo esa premisa, el respeto por las reglas del juego es total: consideran que el RIGI no debe ser un terreno de disputa que ponga en riesgo la llegada de capitales, sino un marco que requiere una mirada productivista. La premisa es que los derechos adquiridos se respetan para evitar litigios, pero con una salvedad soberana: “Hay que respetar a los que producen valor, pero también a los que nos hacemos cargo de la representación política de la sociedad”.

Convocatoria amplia con presencia de la CGT

La convocatoria espera reunir a más de 1.000 cuadros políticos de todo el país. Y como figuras de peso habrá representación del movimiento sindical con Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los cosecretarios generales de la CGT, entre los asistentes.

Entre los presentes habrá también intendentes, que en el caso del conurbano bonaerense estarán presentes, además de Achával, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). También se espera la asistencia de intendentes de provincias refractarias con el kirchnerismo como Córdoba, varios de ellos alineados con el gobernador Martín Llaryora. Esa provincia mediterránea rechaza a todo candidato que responda a esa facción desde la crisis policial de 2013 con el acuartelamiento de oficiales. La misión de estos dirigentes es recuperar el vínculo con provincias del centro del país y Córdoba por su peso electoral es clave para pensar en un proyecto nacional. "No hay una construcción posible sin Córdoba", resumen.

No se presentan formalmente como una línea interna para no herir susceptibilidades de unidad, pero la diferenciación con el kirchnerismo duro es total y hay un diagnóstico compartido sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kircher. “Está claro que se cometieron errores, por eso perdimos las elecciones”, admiten.

Los temas a discutir en distintas mesas que plantearon para un "laboratorio de gestión" cuyo plan de acción tiene tres etapas y que va desde la organización del funcionamiento del peronismo, luego la federalización para llevar esas discusiones a todas las provincias y por último el objetivo de cerrar el año con un programa de gobierno. Esas mesas de trabajo que tendrán su puntapié inicial este viernes están organizadas en torno al Desarrollo Federal, Trabajo y Economía con Inclusión.

“No nos importa quién vaya a impulsar ese plan, lo que importa es que el peronismo se transforme en una alternativa”, repiten desde la organización como un mantra. Según cuentan, los gobernadores del peronismo, tanto los más críticos como los dialoguistas con Milei, están al tanto de esta movida para que no lo tomen como un armado opositor interno. “Todos los compañeros referentes y gobernadores del peronismo están enterados. No es refractaria ni nos queremos poner en diferentes discusiones que no son las del conjunto", avisan.

La decisión de los organizadores fue no convocar directamente a quienes hayan manifestado o se muevan con pretensiones de llegar a la Casa Rosada y en ese grupo entran también Ricardo Quintela y Sergio Uñac. Uno de los que está enterado es Axel Kicillof, quien ya tiene en funcionamiento el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desde donde construye su candidatura presidencial para el año que viene. Aunque el gobernador bonaerense es respetado como una figura con votos, este armado marca una distancia prudencial respecto a su método de construcción. "Él en este proceso, optó por armar una agrupación y ahí hay una limitación”, marcan para mantenerse alejados de la disputa entre espacios.

Aunque no lo expresen de forma clara y eviten en privado salir a confrontar, la pretensión de este grupo de peronistas “independientes” es “deskirchnerizar” a un peronismo que consiga llegar al 2027 no solo con una propuesta que lo vuelva a poner como alternativa para la mayoría del electorado sino que tampoco sea refractaria para el círculo rojo.