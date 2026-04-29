Milei ninguneó la censura a periodistas de Casa Rosada: "¿En qué les ejercí violencia?"

El presidente Javier Milei volvió a atacar a un sector de la oposición y a los "mentirosos periodistas" a los que cuestionó por tratarlo de "incestuoso, zoofílico y pedófilo". A una semana de expulsar a los periodistas acreditados de la Casa Rosada, el líder libertario preguntó: "¿En qué cosas les ejercí violencia? En ninguna. Digo, por los llorones estos".

"Han dicho todo tipo de barbaridades sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, pedófilo. Por lo tanto, tengo derecho a defenderme. ¿O el principio de no agresión ustedes qué creen que es? No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y se la tienen que aguantar. Eso no afecta la libertad de expresión. ¿En qué cosas les ejercí violencia? En ninguna. Digo, por los llorones estos", dijo Milei en la 13º edición de la Expo EFI.

El mandatario aprovechó gran parte de su ponencia para ponderar su gestión, que viene cascoteada por el fracaso del plan económico y el dato de inflación de marzo que el propio Gobierno reconoció que fue "malo". "Nunca en la historia hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación", dijo Milei y sumó: "Entiendo que no me quieran, lo cual casi hasta podría compartirlo. Por lo menos, primero los datos".

A los opositores les dijo: "O se comen relatos o son unos corruptos porque el empleo también subió pero puede ser que no les guste el tipo de empleo". El Presidente destacó que "cayeron" los trabajos registrados y "subieron fuertemente" los independientes y celebró haber logrado la aprobación de la ley de modernización laboral.

En esa línea, se jactó de estar al frente “del Gobierno más reformista de la historia” quitando “regulaciones a diaria”. “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto del público. Y no tuvimos una guerra. Nos decían que iba a salir mal pero la economía creció 10%, sacamos a millones de personas en la pobreza”, expresó.

Acto seguido, valoró la tarea del titular de Hacienda, Luis Caputo: “No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque además no hay tiempo ni margen para equivocarse". Para después defender la "creación" del ministerio de Capital Humano. “No queremos esclavos, queremos argentinos libres y por eso cambió la lógica de la contención social. Porque le damos herramientas para que salgan de la vulnerabilidad”, sostuvo.